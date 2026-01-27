MMF varuje Slovensko, že slabý rast a starnutie populácie ohrozujú verejné financie

Slovenská ekonomika v roku 2025 citeľne spomalila a čelí rastúcim dlhodobým rizikám, čo komplikuje snahy o znižovanie vysokého rozpočtového deficitu a stabilizáciu verejného dlhu. Na tlačovej konferencii v Bratislave o tom v utorok informovala misia Medzinárodného menového fondu (MMF), ktorá v druhej polovici januára viedla pravidelné konzultácie s predstaviteľmi Slovenskej republiky.
Podľa MMF sa hospodársky rast v roku 2025 spomalil na 0,8 percenta z 1,9 percenta v roku 2024, a to najmä v dôsledku fiškálnej konsolidácie, vysokej globálnej neistoty a slabších investícií.
Inflácia sa zrýchlila po zvýšení DPH a pretrvávajúcom raste cien služieb, zatiaľ čo deficit verejných financií dosiahol približne päť percent HDP, čo je výrazne nad úrovňou spred pandémie.
Utlmený rast
Fond očakáva, že rast zostane v roku 2026 utlmený na úrovni okolo 0,9 percenta, keďže domáci dopyt bude tlmený ďalšími úspornými opatreniami a ochladzovaním trhu práce.
K miernemu zrýchleniu by mohlo dôjsť až po roku 2027, ak sa vyčerpajú dopady konsolidácie a posilní vývoz v automobilovom sektore. Strednodobý rast však podľa MMF zostane výrazne pod predpandemickým priemerom.
MMF upozorňuje, že bez pokračovania fiškálnej konsolidácie by verejný dlh mohol do roku 2040 vzrásť až k hranici 105 percent HDP, najmä pre starnutie populácie a rast nákladov na obsluhu dlhu.
Ďalšie ozdravenie
Na stabilizáciu dlhu bude podľa fondu potrebné ďalšie ozdravovanie verejných financií v rozsahu približne štyroch až 4,5 percenta HDP v strednodobom horizonte.
Fond odporúča kombináciu príjmových a výdavkových opatrení, vrátane úprav znížených sadzieb DPH, reformy dane z nehnuteľností, lepšieho cielenia sociálnych výdavkov a úprav dôchodkového systému. Zároveň zdôrazňuje potrebu zachovať verejné investície a výdavky na vzdelávanie.
Odolné banky
Bankový sektor zostáva podľa MMF odolný, no spomalenie ekonomiky a riziká v komerčných nehnuteľnostiach si vyžadujú zvýšenú obozretnosť. Súčasné makroprudenciálne nastavenie považuje fond za primerané.
Na podporu dlhodobého rastu MMF vyzýva na urýchlenie štrukturálnych reforiem, najmä v oblasti trhu práce, inovácií, vzdelávania a zlepšovania podnikateľského prostredia. Upozorňuje aj na potrebu posilniť boj proti korupcii a právny štát.
Fond zároveň zdôraznil význam viacročnej fiškálnej stratégie a silného fiškálneho rámca, ktorý by zvýšil dôveryhodnosť hospodárskej politiky a odolnosť slovenskej ekonomiky voči budúcim šokom.