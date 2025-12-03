Nemecko rozprestiera Európsky nebeský štít

Do prevádzky dali prvú časť systému balistickej protiraketovej obrany.
Andrej Bančanský
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Foto: Ilustračné, www.gettyimages.com
Nemecko Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Nemecko

Nemecká armáda v stredu uviedla do prevádzky prvú časť systému balistickej protiraketovej obrany v hodnote približne štyroch miliárd dolárov.

Izraelský systém Arrow, vyvinutý s podporou Spojených štátov, bude súčasťou iniciatívy Európsky nebeský štít (European Sky Shield), ktorá vznikla po vypuknutí ruskej vojny proti Ukrajine v roku 2022.

„Získavame schopnosť včasného varovania a obrany proti balistickým raketám dlhého doletu,“ povedal nemecký minister obrany Boris Pistorius.

Dohoda o dodávke systému Arrow 3 z roku 2023 sa označuje za najväčší izraelský vojenský exportný kontrakt. Systém je navrhnutý tak, aby zostreľoval balistické rakety dlhého doletu, ktoré lietajú nad zemskou atmosférou. Pozostáva z radarových detekčných systémov, odpaľovacích zariadení a sústav stíhacích rakiet, ktoré majú zasiahnuť ciele vo výške až 100 kilometrov. Doteraz Nemecko malo iba systémy stredného doletu Patriot a systémy krátkeho doletu Iris-T.

K nemeckej iniciatíve nebeského štítu sa pripojilo 23 ďalších krajín.

Viac k osobe: Boris Pistorius
Okruhy tém: Balistické rakety Protiraketová obrana
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk