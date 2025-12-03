Nemecko rozprestiera Európsky nebeský štít

Nemecká armáda v stredu uviedla do prevádzky prvú časť systému balistickej protiraketovej obrany v hodnote približne štyroch miliárd dolárov.
Izraelský systém Arrow, vyvinutý s podporou Spojených štátov, bude súčasťou iniciatívy Európsky nebeský štít (European Sky Shield), ktorá vznikla po vypuknutí ruskej vojny proti Ukrajine v roku 2022.
„Získavame schopnosť včasného varovania a obrany proti balistickým raketám dlhého doletu,“ povedal nemecký minister obrany Boris Pistorius.
Putin: Ak Európa chce vojnu s Ruskom, my sme pripravení
Dohoda o dodávke systému Arrow 3 z roku 2023 sa označuje za najväčší izraelský vojenský exportný kontrakt. Systém je navrhnutý tak, aby zostreľoval balistické rakety dlhého doletu, ktoré lietajú nad zemskou atmosférou. Pozostáva z radarových detekčných systémov, odpaľovacích zariadení a sústav stíhacích rakiet, ktoré majú zasiahnuť ciele vo výške až 100 kilometrov. Doteraz Nemecko malo iba systémy stredného doletu Patriot a systémy krátkeho doletu Iris-T.
K nemeckej iniciatíve nebeského štítu sa pripojilo 23 ďalších krajín.