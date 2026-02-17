Slováci sú oddýchnutí, Nemci zase v rytme. Čo povedal obranca Černák pred štvrťfinále ZOH 2026 proti Nemecku?

Slovenskí hokejisti v Miláne obhajujú pod piatimi kruhmi bronz spred štyroch rokov.
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Erik Černák
Slovenský obranca Erik Černák v súboji so švédskym útočníkom Eliasom Petterssonom počas zápasu základnej B-skupiny na zimnej olympiáde. Miláno (Santa Giulia Ice Hockey Arena), 14. február 2026. Foto: SITA/AP.
Taliansko Ľadový hokej Ľadový hokej z lokality Taliansko

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026

Slovenská hokejová reprezentácie vo štvrťfinále ZOH 2026 v Taliansku vyzve výber Nemecka. Ak chcú zverenci trénera Vladimíra Országha pomýšľať na to, aby si zopakovali semifinále spred štyroch rokov z Pekingu 2022, musia tento duel zvládnuť.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Nemci si štvrťfinálovú miestenku vybojovali v utorok triumfom 5:1 nad Francúzskom. „Tušili sme trochu, že z toho osemfinále to bude tí Nemci. Majú kvalitný tím, majú tam pár hráčov z NHL ako Draisaitl alebo Stützle. Budeme si na nich musieť dávať pozor. Majú tiež dobrého brankára, na ktorého budeme musieť vyslať fakt veľa striel, aby sme ho prekonali. Myslím si, že keď podáme tímový výkon, tak to budeme vedieť zvládnuť,“ uviedol slovenský obranca Erik Černák na sociálnych sieťach Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).

Priblížil aj to, čo by mohlo platiť na top hráčov súpera. „To isté ako na každého iného hráča, nenechať im čas a priestor, aby s pukom vymysleli nejaké veci na ľade. Musíme hrať tiež poriadne v defenzíve,“ pokračoval skúsený bek tímu Tampa Bay Lightning v zámorskej NHL.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Duel Slovensko – Nemecko je na plánovaný na stredu 18. februára o 12.10 h. Nemci teda nemajú na regeneráciu ani 24 hodín. Naopak, Slováci hrali naposledy ešte v sobotu.

„Na jednej strane je výhoda, lebo oddych je dôležitý, nech nám idú nohy. Súper však hral zápas a bude v rytme. To však už nehrá veľkú úlohu, musíme sa na duel poriadne pripraviť a ísť do toho,“ uzavrel košický rodák Černák.

Slovenskí hokejisti v Miláne obhajujú pod piatimi kruhmi bronz spred štyroch rokov.

Viac k osobe: Erik Černák
Firmy a inštitúcie: IIHF Medzinárodná hokejová federáciaMOV Medzinárodný olympijský výborSZĽH Slovenský zväz ľadového hokeja
Okruhy tém: Zimná olympiáda - Miláno a Cortina (ZOH 2026 v Taliansku)
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk