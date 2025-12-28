Zomrel významný funkcionár a bývalý skvelý hráč. Dosiahol množstvo úspechov

V nedeľu 28. decembra zomrel bývalý generálny riaditeľ Anglickej a waleskej kriketovej rady (ECB) Hugh Morris vo veku 62 rokov.
V roku 1991 vyhral tri testovacie zápasy za Anglicko ako otvárajúci pálkar a o dva roky neskôr ako kapitán doviedol Glamorgan k titulu v Sunday League.
Po skončení svojej hráčskej kariéry Morris zastával v ECB sériu vedúcich pozícií. Informovala o tom agentúra AFP.
Po pôsobení ako zástupca a úradujúci generálny riaditeľ pôsobil v rokoch 2007 až 2013 ako prvý výkonný riaditeľ Anglicka, počas ktorého sa mužský tím umiestnil na prvom mieste v rebríčku Test, vyhral tri série Ashes a Majstrovstvá sveta T20 v roku 2010.
Morris sa v roku 2013 vrátil do južného Walesu a deväť rokov pôsobil ako generálny riaditeľ Glamorganu.
V januári 2022 mu diagnostikovali rakovinu čriev a v septembri 2023 opustil svoju funkciu vo waleskom grófstve, aby strávil čas so svojou rodinou počas liečby.
„Všetci v kriketovom klube okresu Glamorgan a aj mimo neho sú zdrvení z hroznej správy o Hughovi,“ povedal Dan Cherry, ktorý nahradil Morrisa na poste šéfa Glamorganu.
„Zanecháva nám vynikajúce dedičstvo,“ doplnil aktuálny šéf klubu z Glamorganu.