Nemecký futbalista Sebastian Hertner zomrel pri nehode na sedačkovej lanovke v Čiernej Hore

Nemecký futbalista Sebastian Hertner tragicky zahynul pri nehode na sedačkovej lanovke v lyžiarskom stredisku Savin Kuk v Čiernej Hore. Ako referuje web givemesport.com, k nehode došlo minulú sobotu, keď sa sedačková lanovka, na ktorej sedel spolu so svojou manželkou, odpojila od kábla a narazila do sedadla za nimi. Tridsaťštyriročný Hertner vypadol z lanovky a zomrel na mieste.
Jeho 30-ročná manželka utrpela zlomeninu nohy a museli ju zachrániť z lanovky a previezť na lekárske ošetrenie. Ďalší traja turisti zostali niekoľko hodín uviaznutí na lanovke, kým ich záchranné tímy nedostali do bezpečia.
ETSV Hamburg a VfB Stuttgart vyjadrili hlbokú sústrasť po tragickej smrti svojho bývalého hráča. Sebastian Hertner bol bývalý obranca, ktorý pôsobil v Nemecku v rôznych kluboch vrátane VfB Stuttgart, 1860 Mníchov, Erzgebirge Aue a Darmstadt. Za nemecké mládežnícke reprezentácie do 18 a 19 rokov odohral 19 zápasov. V roku 2024 sa stal kapitánom klubu ETSV Hamburg v Oberlige.
Po nehode čiernohorské úrady okamžite uzavreli lanovku a začali vyšetrovanie. Technická kontrola lanovky ešte nebola ukončená a príčina nehody zatiaľ nie je potvrdená.
Starosta mesta Zabljak zdôraznil, že incident riešia s maximálnou vážnosťou a bezpečnosť návštevníkov je prioritou v regióne závislom od turizmu. „Trváme na komplexnom a transparentnom vyšetrovaní, aby sa určili vinníci,“ povedal Radoš Žugič. Napriek tomu podľa správy srbského portálu Blic prevádzku lanovky obnovili už nasledujúci deň.