Lavína zabíjala lyžiarov vo Francúzsku. A dokonca v nízkorizikových oblastiach

Lavíny vo Francúzsku v Druhý sviatok vianočný mali smrteľné následky.
Ondrej Kašša
Redaktor športovej redakcie
1 min. čítania
Lyžovanie - pád lavíny
Lavíny si vyžiadali smrť lyžiarov v Savojských Alpách vo Francúzsku. Foto: ilustračné, SITA/AP
Francúzsko Lyžovanie Lyžovanie z lokality Francúzsko

Dvaja ľudia zomreli v piatok pri lavínach v zimných strediskách vo francúzskych Alpách.

Uviedli to miestne úrady a vyzvali lyžiarov, aby boli opatrní v súvislosti s meniacimi sa poveternostnými podmienkami.

Vodca neprežil

Šesťdesiatročný horský vodca viedol skupinu piatich ďalších lyžiarov, keď ich okolo poludnia v nadmorskej výške 2 600 metrov zastihla lavína v mimozjazdovej časti strediska La Plagne v regióne Savojsko.

„Vodca zomrel neskôr v piatok v nemocnici na zástavu srdca. Päťdesiatročná žena, ktorá bola tiež v rovnakej skupine lyžiarov, utrpela viaceré zranenia. Ďalší členovia skupiny boli ľahko zranení,“ uviedla agentúra AFP.

Lavína strhla bežkárov

Druhá lavína sa vyskytla o niekoľko hodín neskôr neďaleko dediny Valloire pod vrchom Jovet v nadmorskej výške 2 300 metrov. Lavína strhla štyroch bežkárov na lyžiach.

Jeden z nich utrpel zástavu srdca a už nebolo možné ho resuscitovať. Dvaja ďalší boli ľahko zranení. Okrem toho sa 40-ročný taliansky bežec na lyžiach vážne zranil pri ďalšej lavíne neďaleko Montgenévre. Uviedli to miestni žandári.

Nízke riziko, nie žiadne riziko

„Všetky lavíny sa stali v oblastiach považovaných za nízkorizikové, ale nestále poveternostné podmienky v posledných dňoch sa stali príčinou viacerých lavínových zosuvov a situáciu výrazne zdramatizovali. Nízke riziko neznamená žiadne riziko. Ľudia by si nemali zamieňať pojmy,“ dodali francúzske úrady.

Firmy a inštitúcie: Savojské Alpy
Okruhy tém: Alpské lyžovanie Pád lavíny riziko Smrť Vodca
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk