Lavína zabíjala lyžiarov vo Francúzsku. A dokonca v nízkorizikových oblastiach

Dvaja ľudia zomreli v piatok pri lavínach v zimných strediskách vo francúzskych Alpách.
Uviedli to miestne úrady a vyzvali lyžiarov, aby boli opatrní v súvislosti s meniacimi sa poveternostnými podmienkami.
Vodca neprežil
Šesťdesiatročný horský vodca viedol skupinu piatich ďalších lyžiarov, keď ich okolo poludnia v nadmorskej výške 2 600 metrov zastihla lavína v mimozjazdovej časti strediska La Plagne v regióne Savojsko.
„Vodca zomrel neskôr v piatok v nemocnici na zástavu srdca. Päťdesiatročná žena, ktorá bola tiež v rovnakej skupine lyžiarov, utrpela viaceré zranenia. Ďalší členovia skupiny boli ľahko zranení,“ uviedla agentúra AFP.
Lavína strhla bežkárov
Druhá lavína sa vyskytla o niekoľko hodín neskôr neďaleko dediny Valloire pod vrchom Jovet v nadmorskej výške 2 300 metrov. Lavína strhla štyroch bežkárov na lyžiach.
Jeden z nich utrpel zástavu srdca a už nebolo možné ho resuscitovať. Dvaja ďalší boli ľahko zranení. Okrem toho sa 40-ročný taliansky bežec na lyžiach vážne zranil pri ďalšej lavíne neďaleko Montgenévre. Uviedli to miestni žandári.
Nízke riziko, nie žiadne riziko
„Všetky lavíny sa stali v oblastiach považovaných za nízkorizikové, ale nestále poveternostné podmienky v posledných dňoch sa stali príčinou viacerých lavínových zosuvov a situáciu výrazne zdramatizovali. Nízke riziko neznamená žiadne riziko. Ľudia by si nemali zamieňať pojmy,“ dodali francúzske úrady.