V Ekvádore eskaluje násilie. Zastrelili reprezentačného obrancu, predtým aj ďalších troch futbalistov

Okrem neho zomrela aj jedna ďalšia osoba a tretia bola zranená.
Ekvádorská polícia v stredu 17. decembra oznámila, že Mario Pineida, 33-ročný obranca klubu Barcelony de Guayaquil, bol zastrelený pri útoku.

V krajine eskaluje násilie. Okrem neho zomrela aj jedna ďalšia osoba a tretia bola zranená. Informovali o tom ekvádorské médiá.

Sľubná kariéra

Celok Barcelona de Guayaquil vo vyhlásení uviedol, že je zarmútený Pineidovou smrťou. Ten začal svoju profesionálnu kariéru v Independiente del Valle, kde hral v rokoch 2010 až 2015.

Potom v roku 2016 prestúpil do klubu do pobrežného mesta Guayaquil a získal tam dva ligové tituly. Obranca v roku 2022 krátko pôsobil aj v brazílskom Fluminense. Hral aj za reprezentáciu, naposledy si jej dres obliekol v roku 2021.

Médiá informovali, že k incidentu došlo v regióne Samanes na severnom konci Guayaquilu, ktorý leží 265 kilometrov juhozápadne od hlavného mesta Quito.

Množstvo vrážd

Podľa Ekvádorského observatória organizovaného zločinu sa očakáva, že krajina zaznamená najnásilnejší rok v histórii s viac ako 9-tisíc vraždami. V minulom roku číslo bolo na úrovni 7 063 a v roku 2023 to bolo dovtedy rekordných 8 248.

Prezident Daniel Noboa sa zaviazal bojovať proti zločineckým organizáciám, ktoré rozšírili svoje pôsobenie na ekvádorskom území v súvislosti s medzinárodnými drogovými kartelmi.

V novembri zomrel v Guayaquile na následky zatúlanej guľky 16-ročný futbalista tímu Independiente del Valle. O dva mesiace skôr zomreli na následky strelných poranení až traja ďalší futbalisti.

