Neexistuje lepší kandidát. Tuchel zostáva pri kormidle Anglicka až do Eura 2028

Thomas Tuchel bude trénerom anglickej futbalovej reprezentácie minimálne do konca Eura 2028, ktoré sa uskutoční v Spojenom kráľovstve a Írsku. Anglická Futbalová asociácia (FA) oznámila predĺženie kontraktu vo štvrtok, čím dala jasne najavo dôveru v 52-ročného Nemca.
Nová dohoda
Tuchel prevzal tím v októbri 2024 po Garethovi Southgatovi a odvtedy doviedol mužstvo k bezchybnej kvalifikácii na tohtoročné majstrovstvá sveta v Severnej Amerike, keď Anglicko vyhralo všetkých osem zápasov v skupine.
„Som veľmi šťastný a hrdý, že môžem predĺžiť svoje pôsobenie pri Anglicku,“ uviedol bývalý tréner FC Chelsea vo vyhlásení FA. „Nie je žiadnym tajomstvom, že som si zatiaľ zamiloval každú minútu práce s mojimi hráčmi a realizačným tímom a nemôžem sa dočkať, keď ich povediem na majstrovstvách sveta. Je to neuveriteľná príležitosť a urobíme maximum, aby sme krajinu urobili hrdou.“
Nová dohoda prináša stabilitu aj vzhľadom na špekulácie, ktoré Tuchela spájali s možným pôsobením v Manchestri United po odvolaní Rubena Amorima. Podpisom zmluvy sa však zdá, že si nemecký kouč zatvoril dvere k prípadnému presunu na Old Trafford po svetovom šampionáte. FA zároveň potvrdila, že zmluvy predĺžil aj celý jeho realizačný tím.
Veľká trofej
Výkonný riaditeľ FA Mark Bullingham neskrýval spokojnosť: „Som nadšený, že Thomas sa zaviazal zostať s nami až do Eura 2028. Bol správnou osobou pre túto úlohu, keď sa k nám pridal počas kvalifikácie na majstrovstvá sveta, a odvtedy svoju povesť ešte posilnil… Jednoducho neexistuje lepší kandidát vo svetovom futbale.“
Anglicko čaká na veľkú trofej už takmer 60 rokov – jediný titul získalo na domácich MS 1966. Pod vedením Southgata bolo dvakrát blízko, keď prehralo finále ME 2021 aj 2024. Tuchel sa netají vysokými ambíciami a už po svojom nástupe vyhlásil, že chce na dres pridať „druhú hviezdu“ triumfom na MS 2026.
Hoci kvalifikácia prebehla hladko, na svetovom šampionáte čakajú Anglicko náročnejší súperi. Ak vyhrá svoju skupinu, môže v osemfinále naraziť na spoluhostiteľské Mexiko a vo štvrťfinále potenciálne na päťnásobného majstra sveta Brazíliu. Predĺženie Tuchelovho kontraktu je preto jasným signálom, že FA verí v jeho schopnosť doviesť tím k historickému úspechu.