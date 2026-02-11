Real Madrid a UEFA dosiahli dohodu o Superlige, končí sa právny spor

Projekt Európskej Superligy sa blíži ku koncu. Skončí sa tak jedno z najkontroverznejších období v histórii európskeho futbalu. Španielsky klub Real Madrid, posledný klub zapojený do neúspešného projektu, a Európska futbalová únia (UEFA) totiž oznámili, že dosiahli dohodu, ktorá pomôže vyriešiť ich právny spor.
UEFA čelí vyšetrovaniu pre údajné vyhrážky klubom Superligy
Prezident „Los Blancos“ Florentino Pérez bol neúnavný podporovateľ myšlienky Superligy, jeho klub po skrachovaní projektu žiadal spolu so spoločnosťou A22 Sports Management od UEFA náhradu škody vo výške 4 miliárd dolárov.
„UEFA, European Football Clubs (EFC, nezávislý orgán zastupujúci futbalové kluby v Európe) a Real Madrid dosiahli dohodu v záujme európskeho klubového futbalu. Táto zásadná dohoda zároveň vyrieši ich právne spory týkajúce sa Európskej Superligy, akonáhle budú princípy implementované a uskutočnené,“ uvádza sa v spoločnom vyhlásení Realu Madrid a UEFA.
FC Barcelona potvrdzuje odchod z neúspešného projektu Európskej superligy
Minulý týždeň sa španielsky veľkoklub FC Barcelona definitívne vzdal členstva v Superlige, ktorú odštartovalo 12 klubov v roku 2021, no rýchlo sa rozpadla pod tlakom fanúšikov a rôznych inštitúcií.
Projekt Európskej Superligy vyvolal masívne protireakcie v rámci futbalovej komunity a dodnes zostáva významným momentom v dejinách európskeho športu.