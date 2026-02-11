Manchester United na pôde West Hamu len remizoval, fanúšik Red Devils zostáva s bujnou hrivou

Anglický futbalový klub Manchester United nepredĺžil víťaznú sériu na päť duelov. V utorok v Premier League na ihrisku londýnskeho West Hamu iba remizoval 1:1. Aspoň bod pre Red Devils zachránil v nadstavenom čase druhého polčasu Benjamin Šeško.
„Kladivári“ pod vedením Nuna Espírita Santa prerušili „víťazný marš“ Manchestru United, ktorý pod novým trénerom Michaelom Carrickom hráva odhodlane a efektívne. Skóre duelu otvoril krátko po prestávke český reprezentant Tomáš Souček.
Hráči United počas zápasu nepreukázali dostatok ostrosti a neboli na svojej úrovni v porovnaní s predchádzajúcimi štyrmi víťazstvami, ktoré zaznamenali pod vedením Carricka. Napriek tomu zostávajú na štvrtej priečke, keďže ich najbližší konkurent FC Chelsea stratili dva body domácou remízou s Leedsom (2:2).
Dôležitý bod pre West Ham
West Ham získal dôležitý bod v boji o udržanie sa v najvyššej súťaži, keďže sa priblížili k pozíciám znamenajúcim záchranu.
Michael Carrick priznal, že jeho tím nemal zápas pod svojou kontrolou a vyzdvihol bojovného ducha hráčov. „Nehrali sme v najlepšej forme. Nemali sme ostrosť na to, aby sme našli odpovede. Opäť sme mali však skvelého tímového ducha. Vezieme si bod a pôjdeme ďalej,“ povedal Carrick.
Bujná hriva zostáva na hlave
Strata dvoch bodov futbalistov z Old Traffordu je zlou správou pre ich fanúšika Franka Iletta. Ten v minulosti vyhlásil, že si neostrihá vlasy, kým jeho miláčikovia nezvíťazia päťkrát bez prerušenia. Po štyroch triumfoch United bol blízko k tomu, aby jeho bujná hriva išla dolu, no čakanie sa opäť predlžuje.
Jeho reakcia po góle West Hamu pred takmer 100-tisíc sledovateľmi na streamovacej platforme Kick hovorila za všetko. Hviezda sociálnych sietí s afro účesom sa niekoľko sekúnd držala za hlavu, kým sa utešila povzbudením: „Je ešte veľa času, veľa času.“
Podpora charity
Našiel aj pozitívum. „Čím dlhšie to potrvá, tým lepšie pre charitu,“ povedal Illett s odkazom na to, ako daruje svoje vlasy organizácii The Little Princess Trust, ktorá poskytuje parochne deťom bez vlasov. „Nechcem, aby to bolo o mne,“ dodal. Pre uvedenú organizáciu tiež zbiera financie, doteraz vybral približne 6-tisíc libier (cca 6900 eur).
Priaznivca Manchestru United obviňovali z toho, že z pádu neúspechov svojho tímu výrazne finančne profituje, čo on sám striktne popiera. Ostrihaný nebol už takmer 500 dní a čakanie sa teraz výrazne predĺži.