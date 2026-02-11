Manchester United na pôde West Hamu len remizoval, fanúšik Red Devils zostáva s bujnou hrivou

Bod pre tím z Old Traffordu zachránil Benjamin Šeško.
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Benjamin Šeško
Slovinský futbalový útočník Benjamin Šeško z anglického Manchestru United v súboji Premier League 2025/2026 proti Tottenhamu Hotspur. Foto: SITA/AP
Veľká Británia Futbal Futbal z lokality Veľká Británia

Anglický futbalový klub Manchester United nepredĺžil víťaznú sériu na päť duelov. V utorok v Premier League na ihrisku londýnskeho West Hamu iba remizoval 1:1. Aspoň bod pre Red Devils zachránil v nadstavenom čase druhého polčasu Benjamin Šeško.

„Kladivári“ pod vedením Nuna Espírita Santa prerušili „víťazný marš“ Manchestru United, ktorý pod novým trénerom Michaelom Carrickom hráva odhodlane a efektívne. Skóre duelu otvoril krátko po prestávke český reprezentant Tomáš Souček.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Hráči United počas zápasu nepreukázali dostatok ostrosti a neboli na svojej úrovni v porovnaní s predchádzajúcimi štyrmi víťazstvami, ktoré zaznamenali pod vedením Carricka. Napriek tomu zostávajú na štvrtej priečke, keďže ich najbližší konkurent FC Chelsea stratili dva body domácou remízou s Leedsom (2:2).

Dôležitý bod pre West Ham

West Ham získal dôležitý bod v boji o udržanie sa v najvyššej súťaži, keďže sa priblížili k pozíciám znamenajúcim záchranu.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Michael Carrick priznal, že jeho tím nemal zápas pod svojou kontrolou a vyzdvihol bojovného ducha hráčov. „Nehrali sme v najlepšej forme. Nemali sme ostrosť na to, aby sme našli odpovede. Opäť sme mali však skvelého tímového ducha. Vezieme si bod a pôjdeme ďalej,“ povedal Carrick.

Bujná hriva zostáva na hlave

Strata dvoch bodov futbalistov z Old Traffordu je zlou správou pre ich fanúšika Franka Iletta. Ten v minulosti vyhlásil, že si neostrihá vlasy, kým jeho miláčikovia nezvíťazia päťkrát bez prerušenia. Po štyroch triumfoch United bol blízko k tomu, aby jeho bujná hriva išla dolu, no čakanie sa opäť predlžuje.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Jeho reakcia po góle West Hamu pred takmer 100-tisíc sledovateľmi na streamovacej platforme Kick hovorila za všetko. Hviezda sociálnych sietí s afro účesom sa niekoľko sekúnd držala za hlavu, kým sa utešila povzbudením: „Je ešte veľa času, veľa času.“

Podpora charity

Našiel aj pozitívum. „Čím dlhšie to potrvá, tým lepšie pre charitu,“ povedal Illett s odkazom na to, ako daruje svoje vlasy organizácii The Little Princess Trust, ktorá poskytuje parochne deťom bez vlasov. „Nechcem, aby to bolo o mne,“ dodal. Pre uvedenú organizáciu tiež zbiera financie, doteraz vybral približne 6-tisíc libier (cca 6900 eur).

Priaznivca Manchestru United obviňovali z toho, že z pádu neúspechov svojho tímu výrazne finančne profituje, čo on sám striktne popiera. Ostrihaný nebol už takmer 500 dní a čakanie sa teraz výrazne predĺži.

Viac k osobe: Michael Carrick
Firmy a inštitúcie: Manchester UnitedWest Ham United
Okruhy tém: Futbal - Premier League 2025/2026
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk