Premiér Fico v novoročnom prejave vyzýva k mieru a rešpektovaniu iného názoru – VIDEO

V roku 2026 budeme svedkami ďalšieho zvyšovania napätia pokusmi preniesť politický súboj na ulicu. V novoročnom prejave to skonštatoval predseda vlády Robert Fico.
Spoločenské napätie
V tejto súvislosti však sľúbil, že on sám ako predseda vlády a predseda strany Smer-SD bude zvolávať verejnosť len pri príležitostiach sviatkov ako 8. marca pri oslavách Medzinárodného dňa žien, 1. mája oslavujúc prácu a vstup do Európskej únie, 8. mája volajúc po mieri, 5. júla vítajúc odkaz sv. Cyrila a Metoda, 29. augusta robiac hlbokú poklonu hrdinom Slovenského národného povstania či 6. októbra na Dukle, kde bude odmietať vojnu.
„Osobitne Vás všetkých prosím, aby sme spoločne volali po mieri a urobili všetko pre mierové spolunažívanie národov. Mier nie je prázdne sprofanované slovo. V dnešných časoch musí byť mier základom nášho snaženia, nášho bytia, pretože ako jeden múdry povedal – mier nie je všetko, ale bez mieru je všetko ničím. Som doslova zhrozený, s akou ľahkosťou a vypočítavosťou sa mnohí lídri v Európskej únii pozerajú na nezmyselné zabíjanie Ukrajincov a Rusov, nám blízkych Slovanov,“ vyhlásil premiér.
Pokiaľ ide o problém zvyšovania spoločenského napätia, Fico vyzýva na súťaž o najlepšie myšlienky, v ktorej nakoniec rozhodnú voliči. „Vyzývam k rešpektovaniu slobody prejavu, iného názoru, žiadam, aby prestali dehumanizujúce útoky na tých občanov našej vlasti, ktorí sa hlásia k súčasnej vláde,“ zdôraznil predseda vlády. Pripomenul, že krátko po atentáte sa ho viacerí novinári pýtali, ako prispeje k upokojeniu situácie.
Pomalá spravodlivosť
„Boli to cynické otázky, ale, žiaľ, aj potvrdenie stavu, v akom sa nachádzame. Verejne vyhlasujem, že som absolútnym odporcom vendety za to, čo nám v rokoch 2020 až 2023 robili. Keď predstavitelia opozície boli nezákonne obviňovaní a posielaní do väzby, keď nezmyselne zomierali ľudia, toto všetko len preto, aby nás ako politických protivníkov odstránili. Som proti tomu, aby sa nespravodlivosť naprávala ďalšími nezákonnosťami,“ uviedol Fico. Spravodlivosť je podľa premiéra pomalá, ak sa vykonáva v súlade so zákonom, ale trpezlivosť nám vždy červené ruže prinášala.
„Na druhej strane ľudsky chápem, že naši prívrženci by to hlavným aktérom z rokov 2020 až 2023 všetko vrátili aj s úrokmi,“ skonštatoval Fico.
Premiér tiež zdôraznil, že v novom roku bude jeho odpoveďou na kritiku tvrdá práca. „Budem viesť 13 výjazdových vlád pokrývajúcich 30 okresov, Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania a Štátny fond rozvoja bývania sa môžu tešiť na moje časté návštevy a tlak, ktorý budem na ich predstaviteľov vyvíjať s cieľom zlepšovať dostupnosť bývania. Pravidelne budem robiť kontrolné dni na obrovských dopravných projektoch, na rozostavaných nemocniciach, verím, že v marci spolu otvoríme obchvat Ružomberka. V domácej vládnej politike to bude hľadanie zdrojov na podporu hospodárskeho rastu a v zahraničnej množstvo aktivít a stretnutí na najvyššej úrovni za účelom ekonomickej spolupráce. No a hlavne sa nenechám zaťahovať do politických šarvátok. Avšak tam, kde pôjde o vážne veci týkajúce sa Slovenska a slovenských národnoštátnych záujmov, budem politicky nekompromisný,“ dodal Fico.