Šimečka sa obáva, že rok 2026 bude pokračovať úpadkom Slovenska

Líder opozičného Progresívneho SlovenskaMichal Šimečka sa obáva, že v roku 2026 bude pokračovať úpadok Slovenska spôsobený vládou Roberta Fica. Ako povedal v zverejnenom videu, ekonomická a sociálna kríza, slabý hospodársky rast, vysoká inflácia, vysoké ceny, chudoba a zvyšujúce sa dane budú prispievať k tomu, že sa obyvateľom nebude žiť lepšie.
Premiér Fico v novoročnom prejave vyzýva k mieru a rešpektovaniu iného názoru – VIDEO
„Zároveň sa vláda Roberta Fica bude snažiť zasadiť vždy nové a nové údery právnemu štátu,“ skonštatoval Šimečka s tým, že za piliere právneho štátu sa bude treba postaviť. Zároveň je podľa neho prioritou sformulovať voči súčasnej vládnej moci alternatívu do volieb v roku 2027. „Dať voličom aj našim opozičným partnerom jasnú ponuku vedieť sa zhodnúť na prioritách,“ doplnil Šimečka. Dodal, že prioritou je aj silný výsledok v nadchádzajúcich komunálnych a župných voľbách.