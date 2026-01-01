Šimečka sa obáva, že rok 2026 bude pokračovať úpadkom Slovenska

Prioritou je aj silný výsledok v nadchádzajúcich komunálnych a župných voľbách.
Martin Šálek
Redaktor domácej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
NR SR: Mimoriadna 27. schôdza Národnej rady SR
Predseda politickej strany Progresívne Slovensko Michal Šimečka (v popredí). Foto: archívne, SITA/Tomáš Bokor.
Slovensko Politika Politika z lokality Slovensko

Líder opozičného Progresívneho SlovenskaMichal Šimečka sa obáva, že v roku 2026 bude pokračovať úpadok Slovenska spôsobený vládou Roberta Fica. Ako povedal v zverejnenom videu, ekonomická a sociálna kríza, slabý hospodársky rast, vysoká inflácia, vysoké ceny, chudoba a zvyšujúce sa dane budú prispievať k tomu, že sa obyvateľom nebude žiť lepšie.

„Zároveň sa vláda Roberta Fica bude snažiť zasadiť vždy nové a nové údery právnemu štátu,“ skonštatoval Šimečka s tým, že za piliere právneho štátu sa bude treba postaviť. Zároveň je podľa neho prioritou sformulovať voči súčasnej vládnej moci alternatívu do volieb v roku 2027. „Dať voličom aj našim opozičným partnerom jasnú ponuku vedieť sa zhodnúť na prioritách,“ doplnil Šimečka. Dodal, že prioritou je aj silný výsledok v nadchádzajúcich komunálnych a župných voľbách.

Viac k osobe: Michal ŠimečkaRobert Fico
Firmy a inštitúcie: PS Progresívne Slovensko
Okruhy tém: Predseda Progresívneho Slovenska Predseda vlády Slovenská ekonomika
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk