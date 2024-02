Rusko a Bielorusko dostali stopku aj pre MS v hokeji 2025, rozhodnutie IIHF má výrazný vplyv aj na slovenskú reprezentáciu

Hokejové reprezentácie Ruska a Bieloruska si nezahrajú na majstrovstvách sveta v hokeji ani na budúci rok vo švédskom Štokholme a dánskom Herningu.

Vylúčenie pre vojnu na Ukrajine

Na svojom pravidelnom zasadnutí o tom rozhodla Medzinárodná hokejová federácia (IIHF). Bielorusko zároveň prišlo o možnosť zúčastniť sa na augustovej kvalifikácii o ZOH 2026 v Miláne a Cortine d’Ampezzo.

„Na základe dôkladnej analýzy sa Rada IIHF rozhodla, že opätovné začlenenie ruských a bieloruských tímov do súťaží IIHF zatiaľ nie je možné z bezpečnostného hľadiska. Rusko a Bielorusko sa preto nezúčastnia na podujatiach IIHF v sezóne 2024/2025,“ uvádza sa vo vyhlásení IIHF na jej oficiálnom webe.

Rusko a Bielorusko boli zo súťaží organizovaných IIHF vylúčení po vypuknutí vojnového konfliktu na Ukrajine. Obe krajiny prišli o účasť na ostatných dvoch hokejových svetových šampionátoch a nezúčastnia sa ani na tohtoročnom v českých mestách Praha a Ostrava.

Možný štart Rusov na olympiáde

Rozhodnutie Rady IIHF má výrazný vplyv aj na slovenskú hokejovú reprezentáciu. Keďže sa kvalifikačný turnaj o účasť na ZOH 2026 uskutoční v Bratislave koná v auguste tohto roka a bieloruský tím bude aj v nasledujúcej sezóne vylúčený z účinkovania na medzinárodnej scéne, nebude môcť zabojovať o štart na ZOH 2026. Slováci si tak v skupine zmerajú sily s výbermi Rakúska, Kazachstanu a Ukrajiny.

Rusi stále živia šancu na to, že si o dva roky pod piatimi kruhmi v Taliansku zahrajú. V rebríčku IIHF im stále patrí 3. pozícia, čo znamená, že by boli priebežne nasadení priamo do hlavného turnaja. IIHF však musí ich medzinárodný hokejový „reštart“ odobriť zrušením zákazu účasti.

„Situáciu budeme naďalej monitorovať, pričom najneskôr v máji 2025 na zasadnutí Rady IIHF pred výročným kongresom IIHF určíme, či je bezpečné opätovné zaradenie Ruska a Bieloruska do súťažnej sezóny 2025/2026,“ doplnila IIHF vo svojom vyhlásení.