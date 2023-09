Pozastavenie účasti ruských športovcov na medzinárodných súťažiach škodí olympijskému hnutiu. Ako referuje web obozrevatel.com, takýmto názorom sa prezentoval hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Podľa jeho slov by sa Rusko malo zúčastniť na budúcoročných olympijských hrách v Paríži bez akýchkoľvek obmedzení.

Myšlienka olympizmu

Peskov v komentári pre ruskú propagandistickú tlačovú agentúru Ria Novosti vytkol Medzinárodnému olympijskému výboru (MOV) požiadavky na opätovné začlenenie Rusov, ktoré údajne negatívne ovplyvňujú celý svet športu.

„Čo sa týka všetkých týchto obmedzení olympijského hnutia… V konečnom dôsledku tým utrpí a trpí aj samotná myšlienka olympizmu. A, samozrejme, nebude to mať pozitívny vplyv na budúcnosť olympijského hnutia, takže dúfame, že zvíťazí rozum, zvíťazí myšlienka olympizmu a opäť sa začleníme do olympijskej rodiny,“ povedal hovorca ruského prezidenta Vladimira Putina.

Účasť pod neutrálnou vlajkou

Už predtým dvojnásobná olympijská víťazka Svetlana Išmuratovová označila skutočnosť, že ruskí športovci súhlasili s účasťou na OH 2024 pod neutrálnou vlajkou, za zradu. Šéf Ruského olympijského výboru (ROV) Stanislav Pozdňakov zasa obvinil Ukrajinu z toho, že stanovila podmienky pre zaradenie ruských športovcov do medzinárodných súťaží a OH 2024 v Paríži.

MOV v marci tohto roka rozhodol, že individuálni športovci z Ruska a Bieloruska by mali byť znovu zaradení do medzinárodných súťaží ako „neutrálni“ za predpokladu, že nepodporujú vojnu na Ukrajine a nemajú napojenie na armádu. Podľa podmienok neutrality MOV nemôžu športovci z Ruska a Bieloruska súťažiť pod vlajkou a hymnou svojej krajiny a nemôžu ani prezentovať národné symboly.

Koncom júla MOV formálne pozval národy sveta s výnimkou Rusov a Bielorusov, aby sa presne o rok stretli v Paríži na olympijských hrách. O štarte Rusov a Bielorusov na OH však zatiaľ nepadlo žiadne rozhodnutie.