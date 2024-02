Rusko naďalej útočí na Ukrajinu a pácha vojnové zločiny, hokejista Kučerov však túži po účasti na ZOH 2026

Ruský hokejový útočník Nikita Kučerov priznal, že túži po účasti na zimných olympijských hrách v roku 2026, ktoré sa uskutočnia v Miláne a Cortine d’Ampezzo.

Dohoda o účasti hráčov z NHL na ZOH

„Chcem tam ísť. Myslím si, že každý by chcel ísť a pre krajinu to určite veľa znamená,“ povedal zakončovateľ tímu Tampa Bay Lightning, kde hráva so slovenským obrancom Erikom Černákom.

Kučerov je aktuálne najproduktívnejší hráč NHL, keď v 52 zápasoch nazbieral 89 bodov (33+56). Predstavitelia zámorskej NHL, Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) a Medzinárodného olympijského výboru (MOV) začiatkom februára oznámili dosiahnutie dohody o účasti hráčov zo zámorskej profiligy na ZOH 2026 i 2030.

Pretrvávajúci dištanc

Účasť Rusov minimálne na podujatí v roku 2026 je však otázna, keďže spoločne s Bielorusmi nesmú štartovať na podujatiach IIHF pre rozpútanie vojny na Ukrajine, ktorá naďalej trvá. Tento dištanc bude pokračovať určite aj v budúcej sezóne 2024/2025.

Ruský tím získal zlato na olympijských hrách v Pjongčangu v roku 2018 a o štyri roky neskôr v Pekingu si vybojoval striebro. Bieloruský výber sa pre zákaz štartu na medzinárodných podujatiach v sezóne 2024/2025 nebude môcť zúčastniť na olympijskej kvalifikácii, no účasť Rusov zatiaľ kompetentní nestopli.

Vojnové zločiny

Otázkou zostáva, ako by sa k prípadnému odobreniu ruskej účasti na ZOH 2026 postavili niektoré ďalšie krajiny, keďže ruský režim, ktorý podporuje hokej, a viacerí hokejisti sa netaja sympatiami k vodcovi Vladimirovi Putinovi, naďalej útočí na Ukrajinu a ruské sily denne páchajú aj tie najťažšie vojnové zločiny. Hokej je navyše v Rusku dôležitou súčasťou štátnej propagandy a šírenia dezinformácií.

„Dúfam, že budeme na olympijských hrách, a že tam budú skutočne tí najlepší. Pretože keď tam nie je tím Ruska, nie je to tak,“ povýšenecky skonštatoval Kučerov.