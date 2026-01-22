Krok správnym smerom. Nemecký kancelár pochválil Trumpove rozhodnutie nezískať Grónsko silou

V súvislosti s clami, ktorými sa Trump v spore o Grónsko vyhrážal desiatim európskym štátom, Merz upozornil, že by podkopali základy transatlantických vzťahov.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Switzerland Davos
Nemecký kancelár Friedrich Merz 22. januára 2026 v Davose. Foto: AP Photo/Markus Schreiber
Nemecký kancelárFriedrich Merz vo štvrtok privítal rozhodnutie amerického prezidentaDonalda Trumpa ustúpiť od hrozieb násilne získať Grónsko od spojeneckého Dánska. Označil to za „správny krok“.

„Akákoľvek hrozba získania európskeho územia silou je neprijateľná,“ povedal nemecký líder počas Svetového ekonomického fóra v Davose. V súvislosti s clami, ktorými sa Trump v spore o Grónsko vyhrážal desiatim európskym štátom, Merz upozornil, že by podkopali základy transatlantických vzťahov a Európa by na ne reagovala „jednotne, primerane a pevne“.

Trump v stredu svoje pôvodné vyhlásenia zmiernil a oznámil nejasnú dohodu, ktorá má zabezpečiť ochranu arktického ostrova.

Napriek rozhorčeniu z Trumpovej eskalujúcej rétoriky Merz ocenil, že USA berú hrozbu zo strany Ruska v Arktíde vážne. Konzervatívny líder zároveň prisľúbil, že spojenci v Organizácii Severoatlantickej zmluvy (NATO) budú spoločne „chrániť Dánsko, Grónsko a sever pred ruskou hrozbou“.

„Ako európski spojenci v NATO musíme urobiť viac,“ povedal. „Musíme obnoviť dôveru, na ktorej je aliancia postavená. Európa vie, aká je vzácna.“

