Krok správnym smerom. Nemecký kancelár pochválil Trumpove rozhodnutie nezískať Grónsko silou

Nemecký kancelárFriedrich Merz vo štvrtok privítal rozhodnutie amerického prezidentaDonalda Trumpa ustúpiť od hrozieb násilne získať Grónsko od spojeneckého Dánska. Označil to za „správny krok“.
„Akákoľvek hrozba získania európskeho územia silou je neprijateľná,“ povedal nemecký líder počas Svetového ekonomického fóra v Davose. V súvislosti s clami, ktorými sa Trump v spore o Grónsko vyhrážal desiatim európskym štátom, Merz upozornil, že by podkopali základy transatlantických vzťahov a Európa by na ne reagovala „jednotne, primerane a pevne“.
Trump si rozmyslel zavedenie ciel voči európskym krajinám, s Ruttem vypracoval rámec pre dohodu o Grónsku
Trump v stredu svoje pôvodné vyhlásenia zmiernil a oznámil nejasnú dohodu, ktorá má zabezpečiť ochranu arktického ostrova.
Napriek rozhorčeniu z Trumpovej eskalujúcej rétoriky Merz ocenil, že USA berú hrozbu zo strany Ruska v Arktíde vážne. Konzervatívny líder zároveň prisľúbil, že spojenci v Organizácii Severoatlantickej zmluvy (NATO) budú spoločne „chrániť Dánsko, Grónsko a sever pred ruskou hrozbou“.
„Ako európski spojenci v NATO musíme urobiť viac,“ povedal. „Musíme obnoviť dôveru, na ktorej je aliancia postavená. Európa vie, aká je vzácna.“