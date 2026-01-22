Babiš sa stal terčom posmechu po kúpe drahého glóbusu „kvôli Grónsku“

Český premiér Andrej Babiš sa stal terčom posmechu na sociálnych sieťach po tom, ako si kúpil drahý glóbus, aby si podľa vlastných slov „presne pozrel, kde je Grónsko“. Autonómne územie Dánska sa v posledných týždňoch dostalo do centra pozornosti po vyhláseniach amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý pohrozil jeho prevzatím.
Babiš, ktorý sa sám označuje za „trumpistu“, minul stovky dolárov na glóbus a informoval o tom na sociálnych sieťach. Reakcie na seba nenechali dlho čakať. Jeden z používateľov zverejnil parodický článok, podľa ktorého podvodníci predali drahý glóbus „dôverčivému dôchodcovi“.
Ako blízko je vojna
Používateľ siete X vystupujúci pod menom BezeLzi premiérovi odkázal, aby si na glóbuse našiel aj Ukrajinu a „uvedomil si, ako blízko je vojna“, po tom, ako Babiš odmietol vojenskú pomoc Kyjevu, ktorý sa od roku 2022 bráni ruskej invázii.
Sedemdesiatjedenročný podnikateľ stojí na čele trojkoaličnej vlády, v ktorej sú aj euroskeptické a krajne pravicové strany. Od nástupu do funkcie vlani v decembri si nárokuje výrazný vplyv na zahraničnú politiku.
„Kúpil som si tento glóbus za 15-tisíc korún (približne 600 eur), krásny, veľký, aby som presne videl, kde to Grónsko je,“ povedal Babiš novinárom v pondelok. Bežné glóbusy sa pritom v Česku predávajú zvyčajne do tisíc korún.
Predaj stúpol
V utorok premiér zverejnil aj video na Facebooku, v ktorom kritizoval bežné mapy za skresľovanie reality. „Na tomto krásnom glóbuse vidíte skutočnú veľkosť Grónska voči Spojeným štátom a Európe,“ uviedol.
Podľa Ondřeja Švedu zo servera Heureka po afére prudko vzrástol záujem o glóbusy. „Od pondelka evidujeme nárast vyhľadávania o 420 percent,“ povedal.
Trump medzitým ustúpil od hrozieb, že by Grónsko prevzal silou. Babiš reagoval s nadhľadom: „Niektorých som pobavil a niektorí sa mi smejú, lebo majú iné mozgy než ja.“