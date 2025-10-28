Združenie Ekotorysa čelí otázkam, problémom sú chýbajúce účtovné závierky aj možný konflikt záujmov

Nezverejnené účtovné uzávierky aj možný konflikt záujmov vyvolali otázky okolo združenia obcí Ekotorysa, ktoré spravuje odpadové hospodárstvo pre 31 obcí v okrese Prešov. Informuje o tom denník Plus jeden deň.
Ide o záujmové združenie právnických osôb, ktoré podľa zákona o účtovníctve musí viesť účtovnú evidenciu a zostavovať účtovné závierky. Do roku 2018 ich Ekotorysa aj zverejňovala, no od roku 2019 sa v registri účtovných závierok neobjavili nové údaje.
Združenie sa ohradilo v otázke nezverejnených účtovných závierok
Redakcia denníka sa obrátila otázkami na Prešovský samosprávny kraj aj na samotné združenie Ekotorysa. V otázke nezverejnených účtovných závierok sa združenie ohradilo, že svoje závierky nezverejňuje cez Finančnú správu, ale prostredníctvom systému RISSAM, ktorý nie je verejne zobrazovaný na portáloch ako FinStat.
„Združenie obcí Ekotorysa je registrované v registri záujmových združení právnických osôb a účtovné závierky zverejňuje prostredníctvom systému RISSAM, nie cez Finančnú správu. Portál FinStat nezobrazuje naše účtovné závierky, keďže pre nás nie je tento spôsob zverejňovania dostupný,“ uviedla Ekotorysa.
Po ďalšom preverovaní však združenie zistilo, že v registri sú ich závierky síce uložené, no od roku 2019 sa po technickej aktualizácii systému prestali verejne zobrazovať. Ide podľa nich o čisto technické pochybenie, ktoré účtovník aktuálne odstraňuje.
Podpisovanie zmluvy
Denník tiež poukazuje na to, že predseda združenia – Ján Brozman, ktorý je zároveň starostom obce Drienovská Nová Ves, podpisoval zmluvu aj v mene svojej obce. Navonok to vyzerá, že podpísal zmluvu za obe strany. Podľa združenia to nie je konflikt záujmov. ň
Odvoláva sa na definíciu, ktorú uvádza Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD): „Konflikt záujmov znamená konflikt medzi verejnou funkciou a súkromnými záujmami verejného činiteľa, keď má verejný činiteľ súkromné záujmy, ktoré by mohli nepatrične ovplyvniť vykonávanie jeho služobných úloh a povinností“.
„Starosta obce je verejná funkcia a predseda združenia je tiež verejná funkcia. Záujem starostu obce vo vzťahu k združeniu nie je jeho súkromným záujmom. Drienovská Nová Ves nemá žiadne výhody alebo výnimky oproti iným obciam združeným v Ekotoryse. Navyše o záležitostiach Ekotorysy rozhoduje spoločne 31 starostov. V obci je zase obecné zastupiteľstvo. Zmluva je zverejnená, môžu ju vidieť aj občania. Takto podpísaná zmluva nie je v rozpore so zákonom,“ uviedlo združenie.
Vyjadrenie Prešovského samosprávneho kraja
Prešovský samosprávny kraj pre Plus jeden deň uviedol, že žiadne peniaze zo svojho rozpočtu Ekotoryse neposkytol a ani neposkytne.
„Prešovský samosprávny kraj neposkytol Združeniu obcí Ekotorysa žiadnu dotáciu z grantového programu a ani neplánuje dať žiadnu dotáciu, keďže otvorenie dotačnej schémy župy na budúci rok je nateraz ani vyhlásené, navyše aj ohrozené v dôsledku konsolidačných opatrení,“ reagoval kraj. Dodal, že Ekotorysa však figuruje ako prijímateľ pomoci z európskeho programu Slovensko, ktorý spravuje Ministerstvo životného prostredia SR.
„Združenie obcí Torysa figuruje ako prijímateľ pomoci nenávratného finančného príspevku vo výške približne 786-tisíc eur v rámci Programu Slovensko z mechanizmu integrovaných investícií, ktorým sprostredkovateľským orgánom je Ministerstvo životného prostredia SR,“ poukázala župa.