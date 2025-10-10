Recyklačná hala na spracovanie textilného odpadu má vyrásť pri chránenej lokalite Šúr, obyvatelia sa búria

V tesnej blízkosti chráneného územia Šúr v seneckom okrese plánuje spoločnosť Tribitex postaviť rozsiahlu prevádzku na spracovanie textilného odpadu. Hala má ročne spracovať až 15-tisíc ton textilu. Obyvatelia Chorvátskeho Grobu sa obávajú znečistenia a dopravného kolapsu. Ministerstvo životného prostredia a ochranári na otázky neodpovedajú. Informuje o tom redakcia Plus jeden deň.
Ohrozenie kvality ovzdušia
„Vysokorýchlostný drvič textilu, ktorý má byť súčasťou prevádzky, bude produkovať značné množstvo prachových častíc. Akékoľvek zlyhanie filtračného systému môže viesť k priamemu ohrozeniu kvality ovzdušia v okolí,“ konštatuje portál Pluska s tým, že prašnosť z drviča predstavuje vážne riziko nielen pre obyvateľov, ale aj pre citlivé ekosystémy v bezprostrednej blízkosti. S prevádzkou navyše príde aj k masívnemu nárastu kamiónovej dopravy.
„Projekt však skrýva ešte závažnejší problém. Tribitex tvrdí, že bude vyrábať tuhé alternatívne palivo, no v skutočnosti pôjde len o jednoduché mletie textilu. Takto spracovaný materiál zostáva odpadom, nespĺňa definíciu druhotného paliva a môže sa páliť len v spaľovniach odpadu,“ dodáva portál.
Časť odpadu skončí na skládkach
Pôvodný zámer predstavoval jednoduchú triedičku textilu pre second-hand predajne. Nový, rozšírený projekt však zahŕňa výrobu spomínaného paliva a časť odpadu má skončiť na skládkach.
Napriek niektorým výhradám Okresný úrad Senec rozhodol, že projekt nebude musieť prejsť komplexným posudzovaním vplyvov na životné prostredie (EIA). Redakcia Plus jeden deň požiadala o stanovisko Ministerstvo životného prostredia SR aj Štátnu ochranu prírody SR.
„Napriek vážnosti situácie obe inštitúcie na naše otázky neodpovedali,“ konštatuje denník. K článku sa následne vyjadrila samotná spoločnosť Tribitex, ktorá niektoré tvrdenia doplnila a niektoré vyvrátila.