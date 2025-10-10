Recyklačná hala na spracovanie textilného odpadu má vyrásť pri chránenej lokalite Šúr, obyvatelia sa búria

Napriek niektorým výhradám Okresný úrad Senec rozhodol, že projekt nebude musieť prejsť komplexným posudzovaním vplyvov na životné prostredie (EIA).
Senec Životné prostredie Enviro z lokality Senec

V tesnej blízkosti chráneného územia Šúr v seneckom okrese plánuje spoločnosť Tribitex postaviť rozsiahlu prevádzku na spracovanie textilného odpadu. Hala má ročne spracovať až 15-tisíc ton textilu. Obyvatelia Chorvátskeho Grobu sa obávajú znečistenia a dopravného kolapsu. Ministerstvo životného prostredia a ochranári na otázky neodpovedajú. Informuje o tom redakcia Plus jeden deň.

Ohrozenie kvality ovzdušia

Vysokorýchlostný drvič textilu, ktorý má byť súčasťou prevádzky, bude produkovať značné množstvo prachových častíc. Akékoľvek zlyhanie filtračného systému môže viesť k priamemu ohrozeniu kvality ovzdušia v okolí,“ konštatuje portál Pluska s tým, že prašnosť z drviča predstavuje vážne riziko nielen pre obyvateľov, ale aj pre citlivé ekosystémy v bezprostrednej blízkosti. S prevádzkou navyše príde aj k masívnemu nárastu kamiónovej dopravy.

Projekt však skrýva ešte závažnejší problém. Tribitex tvrdí, že bude vyrábať tuhé alternatívne palivo, no v skutočnosti pôjde len o jednoduché mletie textilu. Takto spracovaný materiál zostáva odpadom, nespĺňa definíciu druhotného paliva a môže sa páliť len v spaľovniach odpadu,“ dodáva portál.

Časť odpadu skončí na skládkach

Pôvodný zámer predstavoval jednoduchú triedičku textilu pre second-hand predajne. Nový, rozšírený projekt však zahŕňa výrobu spomínaného paliva a časť odpadu má skončiť na skládkach.

Napriek niektorým výhradám Okresný úrad Senec rozhodol, že projekt nebude musieť prejsť komplexným posudzovaním vplyvov na životné prostredie (EIA). Redakcia Plus jeden deň požiadala o stanovisko Ministerstvo životného prostredia SR aj Štátnu ochranu prírody SR.

Napriek vážnosti situácie obe inštitúcie na naše otázky neodpovedali,“ konštatuje denník. K článku sa následne vyjadrila samotná spoločnosť Tribitex, ktorá niektoré tvrdenia doplnila a niektoré vyvrátila.

