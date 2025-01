Ministerstvo životného prostredia povolilo odstrel 36 bobrov, ochranári považujú takéto rozhodnutie za škandalózne

Iniciatíva My sme les tvrdí, že Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR povolilo koncom minuloročného novembra odstrel viac ako troch desiatok bobrov. Ochranári z iniciatívy uviedli, že disponujú časťami dokumentu, z ktorého vyplýva, že výnimka na odstrel sa mala týkať vodných tokov Trnávka, Latorica a Bodrog a 36 kusov zákonom chráneného bobra vodného.

Ministerstvo by podľa ochranárov malo upustiť od zastaralých praktík a používať moderné riešenia a preventívne opatrenia, ako aj šíriť osvetu medzi správcami tokov. V tomto smere poukázali na prospešnosť bobra a jeho činnosti pre zadržiavanie vody v krajine.

Zabíjanie bobrov je neúčinné

„Ak ministerstvo skutočne vydalo takéto rozhodnutie a v takomto rozsahu, je to škandalózne,“ myslí si Marek Kuchta z iniciatívy My sme les. Dodal, že od MŽP SR si vyžiadali kompletné rozhodnutie aj informácie k bobrom, ktoré už prípadne boli usmrtené. Uviedol tiež, že zvažujú aj ďalšie kroky, na MŽP SR apelujú, aby plnilo svoje poslanie v podobe ochrany prírody.

„V mnohých krajinách Európy a Severnej Ameriky oceňujú, že sa bobor vracia a pomáha im úplne zadarmo čeliť suchám, prívalovým zrážkam, zlepšuje kvalitu vody, zabraňuje erózii pôdy, ochladzuje prostredie a navracia život do krajiny. Slovensko ide opačným smerom a namiesto ochrany ideme likvidovať tohto najväčšieho spojenca v ťažkých časoch klimatickej krízy a krízy biodiverzity. A to navyše s požehnaním inštitúcie, ktorá by sa podľa názvu mala najviac zasadzovať za jeho ochranu,” vraví zoológ a ekológ Ondrej Kameniar z Iniciatívy My sme les, ktorý sprevádza aj exkurzie o bobroch.

Vyjadril tiež názor, že zabíjanie bobrov je veľmi neúčinné, vzhľadom na to, že ich rýchlo môže nahradiť ďalší jedinec. Neúčinné je podľa neho i mechanické ničenie hrádzí.

Podľa Kameniara preventívne opatrenia prinášajú lepšie výsledky. „V zahraničí sa využívajú zariadenia, ktoré bránia bobrom upchávať priepusty alebo stavať hrádze na neželaných miestach, prípadne sa dajú využiť kovové siete na ochranu stromov pred ohryzom či bariéry, cez ktoré sa bobor nedostane. Pokojné spolužitie bobra a človeka je možné. Súčasné vedenie MŽP však vôbec nerieši prevenciu a moderné prístupy k ochrane životného prostredia sú im vzdialené. Na škodu prírode a aj všetkým obyvateľom tejto krajiny,“ uzavrel.

Vo veci sa čaká na rozklad

Štátny tajomník MŽP Filip Kuffa vo videu na sociálnej sieti potvrdil, že ministerstvo povolilo odlov 36 jedincov bobra. Uviedol tiež, že ide o reakciu na jarné výjazdové zasadnutie vlády v Michalovciach. „Osobne som si bol pozrieť situáciu na niekoľkých vodných tokoch, kde bobor vodný spôsobuje významné poškodenie telesa hrádzí,“ dodal Kuffa s tým, že to ohrozuje bezpečnosť obyvateľstva, vzhľadom na to, že pri väčšej vode hrozí pretrhnutie hrádze a záplavy.

„Po zvážení všetkých možností do úvahy pripadalo napríklad aj položenie karisietí, ktoré navrhovalo ešte bývalé vedenie Štátnej ochrany prírody,“ pokračoval štátny tajomník. Dodal, že náklady dal prerátať Štátnemu vodohospodárskemu podniku a náklady sa mali pohybovať na úrovni 350 miliónov eur, keďže ide o desiatky kilometrov vodných tokov, aj veľkú plochu hrádzí.

Oslovené boli podľa Kuffu i zoologické záhrady, no tie o bobry záujem neprejavili. „Preto po zvážení všetkých ekonomických a technických možností pristúpilo ministerstvo životného prostredia k tomu, že bolo na tri roky vydané rozhodnutie, kedy na východe Slovenska môže Slovenský vodohospodársky podnik usmrtiť 36 kusov jedincov bobra vodného,“ uzavrel. Odbor komunikácie MŽP SR v odpovedi pre agentúru SITA zdôraznil, že v uvedenej veci sa ešte stále čaká na rozklad.