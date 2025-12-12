Úpravňa vody v Stakčíne prejde rozsiahlou modernizáciou, posilní sa tak zásobovanie východu Slovenska

Východoslovenská vodárenská spoločnosť (VVS) v piatok predstavila plán rozsiahlej modernizácie úpravne vody v Stakčíne, ktorá je jedným z kľúčových článkov vodárenského systému Starina – Košice. Projekt s celkovými oprávnenými výdavkami presahujúcimi 58 miliónov eur má za cieľ posilniť bezpečné a dlhodobo udržateľné zásobovanie pitnou vodou pre obyvateľov Prešovského a Košického kraja.
Kvalita vody
Modernizácia úpravne, ktorá je v prevádzke od roku 1984, reaguje na rastúce nároky na kvalitu vody aj bezpečnosť dodávok. Súčasný systém dnes zásobuje pitnou vodou viac ako 660‑tisíc ľudí, pričom po dokončení projektu plánovaného do decembra 2027 by mal počet odberateľov stúpnuť na takmer 900‑tisíc. Projekt zahŕňa komplexnú obnovu technologických zariadení úpravne.ň
Tarabovo ministerstvo chce znížiť ochranu povodia Stariny, ochranári varujú pred vážnou hrozbou
Medzi modernizované časti patria procesy homogenizácie suspenzie, dávkovania chemikálií a prípravy koagulantov, oba stupne úpravy vody, elektroinštalácie, potrubné rozvody a nový systém riadenia prevádzky. Nové technológie majú zlepšiť reakciu na výzvy súvisiace s kvalitou povrchovej vody, napríklad pri eutrofizácii alebo výskyte kontaminantov ako arzén či antimón, vrátane mikrobiologických rizík.
Prístup k pitnej vode
Investíciu v piatok predstavili generálny sekretár podpredsedu vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba, bývalý prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva VVS Stanislav Prcúch a zástupcovia samospráv. Podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba poukázal na fakt, že modernizácia úpravne Starina prispeje k stabilite zásobovania pitnou vodou na východe Slovenska.
„Práve ohlásená investícia umožní obyvateľom 40 obcí z desiatich okresov získať prístup ku kvalitnej pitnej vode zo Stariny, čím sa navýši počet odberateľov vody z tohto kľúčového vodného zdroja na takmer 900‑tisíc.“
Progresívci prišli s novými zisteniami v kauze Istrochem, podľa Stohlovej štát vyšiel v ústrety Babišovmu Agrofertu - VIDEO
Generálny riaditeľ VVS Stanislav Prcúch zdôraznil nevyhnutnosť obnovy zariadení a jej prínos pre budúcnosť zásobovania: „Úpravňa vody Stakčín je srdcom vodárenského systému Starina – Košice. Technológia, ktorá bola uvedená do prevádzky pred viac ako 40 rokmi, už nedokáže dlhodobo reagovať na rastúce nároky na kvalitu vody a bezpečnosť prevádzky. Modernizácia je preto nevyhnutná, aby sme aj v budúcnosti dokázali spoľahlivo zásobovať región kvalitnou pitnou vodou.“
Financovanie projektu
Podľa Prcúcha investícia tiež vytvorí technické predpoklady pre ďalší rozvoj verejných vodovodov. Modernizácia by sa mala dotknúť obcí ako Koškovce, Baškovce, Hrubov, Turcovce či Černina. Financovanie projektu je zabezpečené z viacerých zdrojov. Nenávratný finančný príspevok z fondov Európskej únie predstavuje približne 49,4 milióna eur, zo štátneho rozpočtu viac ako 4 milióny eur a spolufinancovanie zo strany VVS dosahuje približne 4,6 milióna eur.
Čistota a kvalita vody v Slovenskom raji je v zlom stave, správa národného parku sa obráti aj na ministerstvo
Na záver prezentácie Prcúch poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na príprave projektu a vyjadril vďaku za podporu, ktorú podľa neho tento projekt predstavuje pre ľudí na východe Slovenska.
„Dovoľte mi poďakovať všetkým, ktorí sa zaslúžili o to, že dnes stojíme na začiatku tejto veľkej obnovy. Ďakujem našim odborným tímom za prípravu projektu a ďakujem aj vám, zástupcom médií, že pomáhate verejnosti porozumieť významu tejto investície. Osobitne by som rád poďakoval ministrovi životného prostredia SR pánovi Tarabovi za podporu a za tento, ak to môžem povedať trochu symbolicky, krásny vianočný darček pre ľudí z Východného Slovenska,“ povedal Prcúch.