SPPK podporila protest poľnohospodárov v Štrasburgu, Európa nesmie podkopávať pôdu svojim farmárom pod nohami

V Štrasburgu štrajkujú pred sídlom Európskeho parlamentu poľnohospodári. Nahnevaní európski producenti potravín priamo v čase rokovania európskych politikov vyjadria hlasné „nie“ pripravovaným plánom Európskej komisie znížiť finančné zdroje Viacročného finančného rámca a zmeniť podobu Spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2027. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) podporuje protest európskych poľnohospodárov.
Návrh by mohol ohroziť konkurencieschopnosť
Stovky poľnohospodárov a potravinárov z viacerých európskych krajín sa zišli pred sídlom parlamentu a kritický názor na plánované zmeny prišli vyjadriť aj s použitím poľnohospodárskych strojov. Ulice Štrasburgu opäť po mesiacoch zaplnili poľnohospodárske traktory, vlečky či nakladače.
Navrhovaný Viacročný finančný rámec predpokladá nominálne zníženie rozpočtu Spoločnej poľnohospodárskej politiky o 22 %. Po zohľadnení inflácie to znamená reálne zníženie o viac ako 45 %. Takéto drastické zníženie by podľa SPPK ešte viac oslabilo konkurencieschopnosť európskeho poľnohospodárstva v čase, keď je už teraz pod tlakom zvýšených regulačných požiadaviek, vystavenia globálnemu trhu a výziev súvisiacich s klímou.
Ohrozilo by to aj environmentálne ciele, ktoré sa v minulosti čiastočne kompenzovali práve prostredníctvom financovania Spoločnej poľnohospodárskej politiky.
Návrh počíta aj so zrušením doterajšej dvojpilierovej štruktúry Spoločnej poľnohospodárskej politiky, čo je tiež pre poľnohospodárov neprijateľné. Chýba aj posúdenie vplyvu aj európsku produkciu potravín. O návrhoch dnes rokujú poslanci Európskeho parlamentu v Štrasburgu.
Varuje pred ohrozením potravinovej bezpečnosti
„Kategoricky odmietame návrhy Európskej komisie. Takéto rozhodnutie by bolo nezodpovedné a priamo by ohrozilo potravinovú bezpečnosť celej Európskej únie. Nemôžeme súhlasiť s tým, aby sa šetrilo na tých, ktorí zabezpečujú každodenný chlieb pre Európanov. Európa musí stáť pri svojich poľnohospodároch a potravinároch. Nie im podkopávať pôdu pod nohami a ohrozovať zdravie spotrebiteľov,“ uviedol predseda SPPK Andrej Gajdoš.
Voči pripraveným plánom Európskej komisie protestujú európski výrobcovia potravín už tretíkrát tento rok. Predchádzajúce dva protesty v máji a júli sa uskutočnili v Bruseli priamo pred sídlom Európskej komisie. Aj dnes od európskych politikov požadujú, aby sa nebezpečné návrhy Európskej komisie stiahli z rokovania a zásadným spôsobom prepracovali, avšak za účasti európskych producentov. Tí naďalej označujú pripravené zmeny za neprijateľné, ktoré prekračujú červenú čiaru a ohrozujú budúcnosť sektora.
SPPK okrem aktivít na medzinárodnej úrovni rokuje o škodlivosti pripravovaných zmien aj s ministerstvom pôdohospodárstva. „Zároveň sa obraciame aj na predsedu vlády SR, aby na rokovaniach na úrovni Európskej rady tlmočil naše odmietavé stanovisko a podporil snahy o zamietnutie neprijateľných návrhov,“ konštatoval Gajdoš.