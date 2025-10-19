Po potvrdení vtáčej chrípky v Šúrovciach sprísnili opatrenia na farmách nosníc v regióne

Po potvrdení ohniska vtáčej chrípky v menšom chove sliepok v Šúrovciach v okrese Trnava sprísnili bezpečnostné opatrenia na veľkých farmách nosníc spoločnosti Sanagro v okrese Hlohovec aj v okrese Senica. Cieľom je ochrániť chovy s tisíckami sliepok pred nákazou.
Prísny zákaz vstupu cudzím osobám
Aktuálne podľa Dominiky Bandikovej zo spoločnosti Sanagro platí na oboch farmách prísny zákaz vstupu cudzím osobám do chovnej haly, pribudli dezinfekčné rohože k dverám haly aj dezinfekčné mydlá na umývanie rúk.
Pri Trnave potvrdili výskyt vtáčej chrípky, okolo ohniska vymedzili ochranné pásmo
Zamestnanci sa musia povinne prezliekať do oblečenia, ktoré môžu nosiť len v priestoroch haly, povinné majú aj nosenie respirátorov.
Sliepky budú vypúšťané výlučne do priestorov zimných záhrad. Tieto opatrenia sú podľa Dominiky Bandikovej nevyhnutné na ochranu zdravia zvierat a prevenciu šírenia ochorenia.
Veterinárne opatrenia a ochranné pásmo
Farmu zameranú na chov nosníc s voľným výbehom a rozlohou 15 hektárov otvorila slovenská poľnohospodárska skupina SANAGRO v Dolnom Trhovišti, časť Podlakša, v okrese Hlohovec len nedávno. Svoj domov tu má 37-tisíc nosníc, ktoré denne vyprodukujú približne 34 tisíc vajec z voľného výbehu, teda spolu 12 miliónov ročne. Farmu rovnakej veľkosti má spoločnosť aj v lokalite Horné Suroviny v okrese Senica.
Regionálna veterinárna a potravinová správa v Trnave po potvrdení vtáčej chrípky v Šúrovciach nariadila veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat a vymedzila ochranné pásmo o polomere minimálne tri kilometre okolo ohniska nákazy. V ochrannom pásme je nutné do 28. októbra vykonať súpis všetkých chovov hydiny a iných vtákov držaných v zajatí a zabezpečiť umiestnenie vtákov v uzavretých priestoroch tak, aby sa minimalizovalo riziko ich kontaktu s voľne žijúcim vtáctvom a inými zvieratami.