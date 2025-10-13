Ochranári upozorňujú na nebezpečnú novelu zákona, ohroziť môže chránené druhy živočíchov aj národné parky

Ochranári upozorňujú na nebezpečnú novelu zákona o ochrane prírody. Môžu byť podľa nich ohrozené chránené druhy živočíchov, ochrana národných parkov či rozvoj regiónov a prírodného turizmu.
Upozornila na to iniciatíva Zelená väčšina s tým, že poslanci túto novelu už majú na stole. Ochranárske organizácie vyzývajú poslancov, aby novelu odmietli a žiadali jej stiahnutie z rokovania.
Rozpory s medzinárodnými zákonmi
Zelená väčšina upozornila, že novela zákona o ochrane prírody neprešla štandardným procesom tvorby, pripomienkovania či odbornou diskusiou. „Po prvýkrát sa do parlamentu dostala na jar a po výhradách vedcov a ministerstiev bola dvakrát presunutá až na október,“ pripomenula iniciatíva s tým, že výsledkom sú vážne dopady na prírodu a tiež chaotické a nesystémové zmeny. Ochranári upozornili aj na rozpory s medzinárodnými zákonmi.
Zelená väčšina chce ospravedlnenie od Tarabu, vyjadrenia ministra o skupovaní domov ochranármi sú dokázateľné klamstvo
„Celý proces prijímania novely je sprevádzaný chaosom, neodbornosťou a vážnymi výhradami vedcov a ministerstiev. Filip Kuffa vopred avizoval, že opravy novely budú riešiť predložením pozmeňovacích návrhov priamo počas rokovania v parlamente. Takýto postup je nesystémový a veľmi rizikový, kedy prakticky nikto dopredu netuší, aké zmeny prídu a čo môžu spôsobiť,“ upozornila Lucia Szabová z iniciatívy Zelená väčšina.
Na ministerstve Tomáša Tarabu (SNS) by si podľa nej mali priznať, že urobili chybu. „Schválenie novely bude mať vážne dopady na slovenskú prírodu a systém jej ochrany a treba ju jednoducho stiahnuť,” zdôraznila Szabová.
Neodborná a zlá novela
Organizácie na nástrahy návrhu upozorňujú už od samého začiatku. Poukazovali na to, že obsahuje mnohé zmeny, ktoré sú v rozpore s povinnosťou ministerstva hájiť záujmy ochrany životného prostredia. „Návrh ohrozuje chránené druhy živočíchov, ochranu národných parkov či rozvoj regiónov a prírodného turizmu,“ zdôraznila iniciatíva, ktorá požaduje jeho stiahnutie. Marek Kuchta z iniciatívy My sme les upozornil, že k novele sa s konkrétnymi výhradami vyjadrilo viac ako 330 vedcov, mimovládne organizácie a tiež bývalí zamestnanci štátnej ochrany prírody.
Novela o EIA umožní postaviť nové zjazdovky v národných parkoch, ochranári hovoria o útoku na chránené územia
„Pripomienky verejnosti podpísalo vyše 3 000 ľudí. Veľké množstvo pripomienok predložili aj viaceré ministerstvá, ako aj úrad vlády, a upozornili na rozpory s medzinárodnými záväzkami, badať aj nevôľu zo strany Európskej komisie,“ vymenoval Kuchta s tým, že nerozumejú, aký dôkaz je ešte štátnemu tajomníkovi Kuffovi treba, aby pochopil, že novela je neodborná a zlá.