Lanovka na Hrebienok bude do polovice novembra zatvorená, tatranskú ikonu čaká revízia - VIDEO, FOTO

Pozemnú lanovku, ktorá vedie na Hrebienok vo Vysokých Tatrách, čaká revízia vo Švajčiarsku. Podvozky z vozňa v stanici v Starom Smokovci odobrali a posielajú ich do mesta Uetendorf. Tam ich priamo v dielňach výrobcu prehliadnu, vymenia opotrebované diely a pripravia na ďalšiu bezpečnú prevádzku.
Ako ďalej informoval hovorca prevádzkovateľa horského strediska Vysoké Tatry Marián Galajda, prevádzka pozemnej lanovky je preto od stredy až do takmer polovice novembra prerušená. Komplexnú revíziu podvozkov vozňov pozemnej lanovej dráhy musia vykonávať každých šesť rokov.
Ďalšie údržby
„Medzitým realizujeme aj ďalšie údržby tu, priamo na mieste. Táto sa však musí vykonávať priamo vo Švajčiarsku s montérmi výrobcu. Celý vozeň sa zdvihne a samotné podvozky sa zosunú dole, kde sa potom naložia a transportujú do závodu vo Švajčiarsku,“ priblížil počas prác pre médiá vedúci prevádzky pozemnej lanovej dráhy Peter Zemčák. V tomto roku prejde generálkou vozeň číslo jeden, o rok ďalší, s číslom dva.
Spočítavanie turistov v TANAP-e odhalilo najnavštevovanejšie lokality. Ktoré tromfli Hrebienok? - FOTO
„Vo Švajčiarsku ich čaká komplexná diagnostika, servis, výmena opotrebovaných dielov, aby sa potom, po zhruba troch týždňoch, podvozky ako nové vrátili späť, kde ich opäť nasadíme na kabínu a lanovka bude pripravená na ďalších šesť rokov,“ doplnil Galajda. Hoci sa do Tatier vrátia ešte v októbri, prevádzku pozemnej lanovky opäť odštartujú 14. novembra spolu s otvorením Tatranského ľadového dómu na Hrebienku.
Tatranská ikona
Lanovka v súčasnej podobe premáva zo Starého Smokovca na Hrebienok od roku 2007. Jej predchodcom bola lanovka talianskeho výrobcu, ktorá fungovala od roku 1970. Výkonný riaditeľ občianskeho združenia Veterán klub železníc Poprad Ján Sabaka pripomenul, že samotná pozemná lanová dráha je tatranskou ikonu a v roku 1908 bola súčasťou Tatranskej železnice, ktorá sa vo Vysokých Tatrách v tom čase rozbiehala.
Turisti majú posledný mesiac na výstupy na tatranské štíty, po uzávere bude prístupné len Predné Solisko
„Bol to obrovský unikát, keď električka 20. decembra 1908 vyšla do Vysokých Tatier, pričom pozemná lanovka začala svoju prevádzku o tri dni skôr. Bol to úžasný technologický boom,“ poznamenal. Dodal, že spomínaná predošlá generácia vozňov, ktorá ukončila svoju činnosť v roku 2007, je uskladnená v areáli popradskej železničnej stanice.
„Žiaľ, ich stav je veľmi schátralý, ale našim morálnym záväzkom je ich dať do poriadku a nájsť pre ne vhodné miesto, kde by mohli byť vystavené a chránené pred vandalmi,“ avizoval Sabaka, ktorého občianske združenie sa venuje histórii tatranských železníc a záchrane jedinečných technických pamiatok.