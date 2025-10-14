Vstup do lokality Hrebienok – Studená dolina dočasne uzavrú, pohyb turistov bude kontrolovaný

Niektoré turistické trasy v oblasti Hrebienok – Studená dolina vo Vysokých Tatrách sú dočasne uzavreté, dôvodom je plánovaný záťažový test nestabilných skalných vežičiek. Upozornila na to v utorok Správa Tatranského národného parku (TANAP).
Ako ďalej uviedla Jarmila Hlaváčová z jej komunikačného oddelenia, test sa uskutoční v stredu 15. októbra v ranných hodinách, v čase od 6:00 do 9:00. Realizovať ho budú za pomoci vrtuľníka a bambi vaku.
Úplná uzávera sa týka úseku Tatranskej magistrály medzi Hrebienkom a Rainerovou chatou a chodníka okolo Bílikovej chaty smerom k Vodopádom Studeného potoka.
„Z dôvodu ochrany zdravia a bezpečnosti návštevníkov bude pohyb v danej oblasti zakázaný. Dodržiavanie uzávery budú kontrolovať pracovníci Správy TANAP-u a Horskej záchrannej služby, ktorí budú priamo na mieste dohliadať na bezpečnosť a usmerňovať turistov,“ informovala Hlaváčová. Národný park prosí všetkých návštevníkov, aby počas trvania uzávery rešpektovali výstražné označenie a pokyny pracovníkov v teréne.
V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok sa môže termín či rozsah uzávery zmeniť. „O prípadných zmenách budeme včas informovať,“ dodala Hlaváčová.