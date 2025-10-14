Vstup do lokality Hrebienok – Studená dolina dočasne uzavrú, pohyb turistov bude kontrolovaný

V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok sa môže termín či rozsah uzávery zmeniť.
Mária Frisová
Redaktorka regionálnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
VYSOKÉ TATRY: Pamätná tabuľa na Alžbetu II.
Turisti na začiatku turistickej trasy zo Starého Smokovca na Hrebienok vo Vysokých Tatrách. Foto: archívne, SITA/Mária Frisová.
Vysoké Tatry Turistika a voľný čas Regionálne správy z lokality Vysoké Tatry

Niektoré turistické trasy v oblasti Hrebienok – Studená dolina vo Vysokých Tatrách sú dočasne uzavreté, dôvodom je plánovaný záťažový test nestabilných skalných vežičiek. Upozornila na to v utorok Správa Tatranského národného parku (TANAP).

Ako ďalej uviedla Jarmila Hlaváčová z jej komunikačného oddelenia, test sa uskutoční v stredu 15. októbra v ranných hodinách, v čase od 6:00 do 9:00. Realizovať ho budú za pomoci vrtuľníka a bambi vaku.

Úplná uzávera sa týka úseku Tatranskej magistrály medzi Hrebienkom a Rainerovou chatou a chodníka okolo Bílikovej chaty smerom k Vodopádom Studeného potoka.

Z dôvodu ochrany zdravia a bezpečnosti návštevníkov bude pohyb v danej oblasti zakázaný. Dodržiavanie uzávery budú kontrolovať pracovníci Správy TANAP-u a Horskej záchrannej služby, ktorí budú priamo na mieste dohliadať na bezpečnosť a usmerňovať turistov,“ informovala Hlaváčová. Národný park prosí všetkých návštevníkov, aby počas trvania uzávery rešpektovali výstražné označenie a pokyny pracovníkov v teréne.

V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok sa môže termín či rozsah uzávery zmeniť. „O prípadných zmenách budeme včas informovať,“ dodala Hlaváčová.

Firmy a inštitúcie: Správa TANAPu
Okruhy tém: Dočasná uzávera Hrebienok Rainerova chata TANAP Tatranský národný park turistická trasa

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk