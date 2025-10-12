V Slovenskom raji krátkodobo uzavrú najnavštevovanejšiu roklinu Suchá Belá. Národný park upozorňuje, že v dňoch 14. a 15. októbra tam budú píliť poškodené a rizikové stromy. Návštevníkov žiada rešpektovať obmedzenie pre vlastnú bezpečnosť. Správa národného parku pripomenula, že pôjde o práce v piatom, najvyššom stupni ochrany prírody, všetky pílené stromy preto ostanú na pôvodnom mieste.
V Slovenskom raji uprostred týždňa uzavrú najnavštevovanejšiu roklinu Suchá Belá
Návštevníkov žiadajú rešpektovať obmedzenie pre vlastnú bezpečnosť.
Máte tip na článok? Napíšte nám TU