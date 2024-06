SaS vyzýva Pellegriniho a Fica, aby zastavili Tarabov návrh na jednoduchší výrub stromov

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) vyzýva prezidenta Petra Pellegriniho a premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby zastavili ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nom. SNS). Minister sa snaží presadiť zákon o ochrane prírody, ktorý umožní jednoduchší výrub drevín a pomôže developerom.

Odstraňovať stromy v mestách a prímestských oblastiach by po schválení zákona bolo možné bez akejkoľvek náhrady. SaS sa obracia priamo na prezidenta a predsedu vlády s odôvodnením, že „s Tarabom sa už nedá rozprávať.“

Taraba klamal a zavádzal

Zákon bol bezdôvodne prijatý v skrátenom legislatívnom konaní, vetovala ho prezidentka Zuzana Čaputová. Prezident Peter Pellegrini má však podľa poslanca Alojza Hlinu z SaS stále politické možnosti tento návrh zmiesť zo stola.

„Zákon je vrátený v parlamente, a to je tá chvíľa, keď môžeme začať novú kapitolu,“ povedal Hlina na tlačovej konferencii a dodal, že má pocit, akoby niektoré návrhy zákonov nepredkladalo ministerstvo životného prostredia, ale ministerstvo ťažobného priemyslu.

„Pán Taraba okrem toho, že klamal a zavádzal, čo všetko je a čo nie je v tom zákone, klamal aj o tom, s kým všetkým to má odkonzultované. Ja som bol na výbore, keď Rudolf Huliak povedal, že ZMOS s tým nemá problém. Potom je prekvapivé, že ZMOS vydal stanovisko, v ktorom jasne hovorí, že návrh je zlý a žiada poslancov, aby návrh stiahli z rokovania,“ poukazuje Hlina.

Ešte pred schválením zákona žiadala jeho stiahnutie aj Únia miest Slovenska.

Zákony, ktoré rozbíjajú sociálny dialóg

„Je už toho nazbieraného dosť, aby prišla vyššia sila, ako je Taraba. Ten človek vie možno tak urážať prezidentkinu dcéru, ale nevie prinášať zákony, ktoré by mohli pomôcť,“ dodal Hlina.

Minister životného prostredia podľa neho prináša zákony, ktoré rozbíjajú to, čo na Slovensku ako tak funguje. Navyše rozbíjajú aj sociálny dialóg, pričom bola to práve vládna koalícia, ktorá tvrdila, že na rozdiel od opozície vie robiť sociálny dialóg.

Nekontrolovaný výrub stromov

„Rozumiem tomu, že vláda nemusí počúvať nás, lebo sme opozícia, ale mala by počúvať ZMOS a Úniu miest Slovenska, pretože to sú jej prirodzení partneri. Starostovia a primátori poznajú svoje obce a mestá a ak žiadajú stiahnutie návrhu, je to veľký a zásadný signál,“ doplnil poslanec Marián Viskupič.

Nekontrolovaný výrub stromov bez akejkoľvek regulácie navyše podľa neho povedie k tomu, že náročné opatrenia na zlepšenie ovzdušia či ochranu pred dopadmi klimatickej zmeny nebudú mať význam. Samosprávy okrem toho prídu o svoj zdroj príjmov, ktorý mali z výrubových povolení. Peniaze potom slúžili na údržbu a výsadbu novej zelene v obciach.

„Každý videl spoločenskú hodnotu stromov a buď za výrub zaplatil a obec vysadila nové stromy, alebo zrealizoval náhradnú výsadbu samotný žiadateľ. Takto sme každého jedného občana učili udržateľnosti,“ podčiarkol Viskupič.