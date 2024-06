Návrh zonácie Národného parku Poloniny ignoruje požiadavky miestnych, tvrdí envirorezort a chce nájsť kompromis

Návrh zonácie Národného parku (NP) Poloniny bol pripravený predchádzajúcou vládnou garnitúrou cez ignorovanie požiadaviek miestnych obyvateľov, súkromných vlastníkov pozemkov, miestnych urbárov aj samospráv.

Uviedlo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR pre agentúru SITA v reakcii na stanovisko ochranárov, ktorí upozornili na zámer zmenšiť rozlohu NP Poloniny.

Trieštenie národného parku

Podľa ochranárov by zámer zmenšiť NP Poloniny znamenal konflikt s Plánom obnovy a odolnosti SR.

„Namiesto trieštenia NP Poloniny a riskovania sankcií by mal štát hľadať riešenia, ako zvýšiť podporu pre NP a región tak, ako to urobil pri hornej Nitre,“ uviedol Marek Kuchta z organizácie My sme les s tým, že nevôľu s týmto zámerom vyjadril aj Prešovský samosprávny kraj (PSK).