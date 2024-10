Samosprávy sa pripravujú na zavedenie legislatívy proti cigaretovému odpadu, zapojili sa do kampane „Slovensko bez filtrov“ (video) 

Od budúceho roka bude Slovensko musieť bojovať s voľne pohodenými filtrami z cigariet. Iniciatíva tabakových spoločností SPAK-EKO už teraz pomáha mestám a obciam s viac ako pol miliónom obyvateľov pri čistení verejného priestoru od týchto filtrov. Miroslav Jurkovič z SPAK-EKO preto zdôraznil význam kampane „Slovensko bez filtrov“ zameranej na správne nakladanie s cigaretovými filtrami ako plastovým odpadom.

„Filtre z cigariet predstavujú ekologický problém, keďže sa voľne rozkladajú až 15 rokov a uvoľňujú tisícky mikroplastových vlákien. Slovensko ročne dováža viac ako 7 miliárd kusov klasických cigariet a bezdymových tabakových výrobkov, pričom veľká časť končí ako odpad na uliciach,“ uviedol Jurkovič.

Kampaň je zameraná hlavne na osvetu

Iniciatíva SPAK-EKO poukázala aj na zrealizovaný prieskum, podľa ktorého nemalá časť verejnosti na Slovensku si stále myslí, že voľne pohodený filter je len estetický, avšak nie reálny problém.

„Dokonca aj v prípade nefajčiarov si to podľa reprezentatívneho prieskumu realizovaného pre SPAK-EKO myslí až 31 % dospelej populácie, pri fajčiaroch dokonca až 42 %,“ ozrejmil výsledky prieskumu Jurkovič. Dodal, že tak ako aj pri inom odpade, je to najmä o zmene prístupu každého jednotlivca k tejto téme.

„Preto spustená kampaň Slovensko bez filtrov je zameraná hlavne na osvetu, že filter je plastový odpad a patrí do koša,“ objasnil. Táto kampaň vznikla aj v spolupráci so samosprávami, a to Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Úniou miest Slovenska (ÚMS). Práve s nimi rozbehlo SPAK-EKO minulý rok aj pilotnú fázu spolupráce na čistení verejných priestorov od cigaretových filtrov.

„Pre mestá a obce to nie je len otázka krajšieho verejného priestoru, ale samozrejme, aj nákladov na čistenie odpadu z cigaretových filtrov,“ vysvetlil predseda ZMOS Jozef Božik.

SPAK-EKO na čistenie verejných priestorov finančne prispieva

SPAK-EKO dodalo, že aj preto od roku 2023 mestám a obciam po celom Slovensku finančne prispieva na čistenie verejných priestorov a osadzovanie smetných nádob.

„Dnes poskytujeme finančné príspevky mestám a obciam s viac ako pol miliónom obyvateľov. Aktuálny príspevok tvorí 46 centov na obyvateľa na rok a v tejto pilotnej fáze je zapojených 25 miest. Postupne budú pribúdať ďalšie a našou ambíciou je tento počet v budúcom roku zdvojnásobiť,“ doplnil Jurkovič.

„Samospráva má už dnes rozsiahle povinnosti v rámci boja s odpadom. Spolupráca s priemyslom zodpovedným za daný odpad, vrátane finančnej pomoci obciam a mestám, je osvedčený model, ktorý prináša reálne výsledky. Čaká nás ťažká cesta, pretože zvyk je železná košeľa. Preto naučiť občanov odhadzovať filtre do košov bude o to náročnejšie. Správnou osvetou však tento zvyk môžeme zmeniť,“ dodal prezident ÚMS Richard Rybníček.

Legislatívu musí Slovensko zaviesť do konca tohto roka

Spoločná aktivita SPAK-EKO a samosprávy sa rozbehla ako dobrovoľná iniciatíva ešte pred prijatím slovenskej legislatívy, ktorá zavedie do praxe nariadenie Európskej únie (EÚ) k povinnosti znižovať voľne pohodený odpad z filtrov. Tú musí Slovensko zaviesť do konca tohto roka. Spoločné aktivity SPAK-EKO, ZMOS a ÚMS, ktoré sa spustili už v roku 2023, tak problém voľne pohodených filtrov začali riešiť s predstihom.

„Samozrejme, uvidíme, akým spôsobom zadefinuje boj s odpadmi z filtrov slovenská legislatíva vychádzajúca z nariedenia EÚ. Zatiaľ sa ukazujú aktivity, ktoré financujeme samospráve, ako správna cesta,“ uzavrel Jurkovič.