Akreditácia PPA nie je ohrozená, reagovalo Takáčovo ministerstvo na obavy opozičných poslancov

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR uviedlo, že neeviduje žiadne závažné auditné zistenia, ktoré by mohli ohroziť akreditáciu Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA), ktorá končí 15. októbra.

Týmto spôsobom reagovali na otázky Agentúry SITA týkajúce sa obáv opozičných poslancov z nedostatočnej pripravenosti na pokračovanie akreditácie.

Výbor nebol uznášaniaschopný

Poslanec Alojz Hlina (SaS) na utorkovom mimoriadnom zasadnutí Výboru pre poľnohospodárstvo a životné prostredie upozornil na neprítomnosť koaličných poslancov, čo spôsobilo, že výbor nebol uznášaniaschopný. Upozornil, že generálny riaditeľ PPA Marek Čepko sa odmietol vyjadriť k situácii, čo Hlina považuje za prejav neúcty k poľnohospodárskemu sektoru.

„Pokiaľ viem, PPA dala poľnohospodárom harmonogram realizácie preddavkov. Ak by bola ohrozená akreditácia, harmonogram by bol tiež ohrozený,“ poznamenal Hlina.

Časté personálne zmeny

Poslanec Marián Čaučík (KDH) po zasadnutí vyjadril obavy z vplyvu častých personálnych zmien v PPA na akreditáciu. Dodal, že neudelenie akreditácie Európskou komisiou by mohlo ohroziť preplácanie platieb poľnohospodárom z európskych zdrojov, čo by spôsobilo štátnemu rozpočtu značnú finančnú stratu.

„Ak EK neschváli akreditáciu PPA, tak nám hrozí, že sa nebudú môcť preplácať platby poľnohospodárom z európskych zdrojov. A to by bola obrovská sekera pre štátny rozpočet v hodnote dvoch miliárd eur. Toto môže pre ministra Takáča znamenať stratu stoličky, ak akreditácia neprejde,“ povedal Čaučík.

Situácia v PPA je pod kontrolou

Poslankyňa Tamara Stohlová (PS) kritizovala neprítomnosť ministra Takáča na výbore. „Ak by mali všetko pripravené, nebol by dôvod to neodprezentovať na výbore,“ skonštatovala.

Predseda výboru Rudolf Huliak (nom. SNS) pre agentúru SITA uviedol, že minister Takáč ich ubezpečil, že situácia v PPA je pod kontrolou a odmietol účasť na „politicko-populistických hrách“ opozície.