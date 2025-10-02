Zamestnávatelia kritizujú netransparentné konanie ministra Tarabu pri zoštátnení systému triedenia odpadu

Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) zásadne odmieta návrh Ministerstva životného prostredia SR (MŽP), ktorý by umožnil štátu ovládnuť doteraz nezávislý systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov (RZV) a vytvoriť monopolnú organizáciu zodpovednosti výrobcov (OZV).
Zamestnávatelia považujú postup ministra Tomáša Tarabu za neakceptovateľný, keďže návrh bol predložený bez odbornej diskusie, sociálneho dialógu a mimo štandardného legislatívneho procesu.
Obavy zo zoštátnenia systému
„Navrhovaná zmena zákona dáva Environmentálnemu fondu, teda priamo štátu, právomoc vykonávať činnosť OZV. Ide o faktické zoštátnenie systému, ktorý dnes úspešne funguje v réžii výrobcov. Miera recyklácie odpadov z obalov už dnes predbieha ciele Európskej únie (EÚ) stanovené pre rok 2025. Napriek tomu chce štát funkčný a transparentný trhový model potichu nahradiť štátnym monopolom,“ konštatujú zamestnávatelia vo svojom stanovisku.
Vláda narýchlo posiela do parlamentu zmeny v Environmentálnom fonde SR, novela má zjednodušiť a sprehľadniť procesy
RÚZ upozorňuje, že štát v súčasnosti nedokáže efektívne kontrolovať firmy, ktoré do systému neprispievajú, a namiesto zlepšenia kontroly sa snaží prevziať celý systém, čo by viedlo k zvýšeniu nákladov a zníženiu efektivity.
„Pokiaľ tento návrh prejde, negatívne dôsledky pre krajinu budú nespochybniteľné. Firmy stratia kontrolu nad plnením svojich zákonných povinností, zvýšia sa náklady – tak ako to ukazujú príklady z Maďarska či Chorvátska. Poctiví výrobcovia budú naďalej platiť aj za neplatičov, a trhový princíp, ktorý doteraz zaručoval efektivitu, sa zrúti. To všetko len preto, lebo sa vedenie ministerstva svojvoľne rozhodlo do svojich rúk zobrať systém, ktorý dlhé roky funguje,“ konštatuje zamestnávateľský sektor.
Slovenský model prekračuje ciele EÚ
Slovenský trhový model OZV dosahuje nadpriemerné výsledky, s mierou recyklácie obalových odpadov 73,9 %, čo prekračuje ciele EÚ na rok 2025. RÚZ vyzýva MŽP, aby využilo zákonné kontrolné mechanizmy na zvýšenie efektívnosti systému a zastavilo pokusy o zoštátnenie.
Slovnaft diskutoval s expertmi, zmení množstvo aj zloženie odpadu pre novú spaľovňu
„Podľa štúdie Slovenskej agentúry životného prostredia z roku 2024 zameranej na plastové obaly si až 13 % výrobcov túto povinnosť neplní. To znamená, že len v roku 2023 mohla suma nezaplatených poplatkov do systému RZV dosiahnuť až 10 miliónov eur. Aj NKÚ v roku 2020 konštatoval, že štát v praxi nevyužíva žiaden efektívny kontrolný mechanizmus, ktorý by neplatičov odhalil – a je tomu tak dodnes, “ zdôrazňujú zamestnávatelia.
Zamestnávatelia žiadajú okamžité stiahnutie návrhu, obnovenie riadneho legislatívneho procesu a posilnenie kontroly voči neplatičom. Apelujú na vládu, aby zachovala trhový systém, podporovala konkurenciu a efektivitu v odpadovom hospodárstve, čo je nevyhnutné pre udržateľný rozvoj Slovenska.