Poslanci schválili novelu zákona o odpadoch, umožní efektívne uzatváranie starých skládok

Národná rada SR schválila novelu zákona o odpadoch, ktorá umožní efektívne uzatvoriť a rekultivovať staré neuzavreté skládky odpadov. Tieto skládky sú predmetom žaloby Európskej komisie voči Slovensku. Za vládny návrh zákona z dielne Ministerstva životného prostredia hlasovalo 80 poslancov.
Novela zákona upravuje kľúčové oblasti prevádzkovania skládok a sprísňuje požiadavky na účelovú finančnú rezervu. Zároveň zabraňuje špekulatívnym prevodom majetku, ktorými by sa prevádzkovateľ skládky mohol vyhnúť finančnej zodpovednosti za jej uzatvorenie a rekultiváciu.
Zmena prevádzkovateľa bude podmienená súhlasom príslušného orgánu štátnej správy, ktorý tento súhlas vydá až po overení finančnej stability a odbornej spôsobilosti možného právneho nástupcu pôvodného prevádzkovateľa skládky.
Vláda narýchlo posiela do parlamentu zmeny v Environmentálnom fonde SR, novela má zjednodušiť a sprehľadniť procesy
Nová legislatíva podľa podpredsedu vlády a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu nastavujeme jasné mechanizmy a pravidlá, vďaka ktorým získa štát silný nástroj, aby mohol rázne konať pri uzatváraní a rekultivovaní starých skládok bez preukázateľných majiteľov.
„Je hanba, že predošlé vlády nevymysleli zákonný nástroj, ako podobné prípady efektívne riešiť. Rovnako nechali bezprízorne sa rozmáhať rôzne envirozáťaže a prizerali sa, ako sú prepisované na pofidérne subjekty alebo biele kone, ktoré sa zbavili svojich zákonných povinností voči ochrane životného prostredia. Tieto praktiky sa dnes končia,“ zdôraznil Taraba.