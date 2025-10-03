Stredné Slovensko sa môže tešiť na novú kanalizáciu, do vodárenskej infraštruktúry preinvestuje 33 miliónov

Na strednom Slovensku sa môžu tešiť na nové vodovody a kanalizáciu. V okresoch Žarnovica, Žiar nad Hronom a Prievidza sa má do vodárenskej infraštruktúry preinvestovať celkovo 33 mil. eur.
„Po Orave, Považí, Žitnom ostrove či obciach malokarpatského regiónu dnes môžem oznámiť doručenie adresnej pomoci pre obyvateľov stredného Slovenska, kde sa začína s výstavbou takmer 50 kilometrov kanalizačných potrubí, ktoré umožnia napojiť na kanalizačnú sieť viac ako 5 500 obyvateľov,“ uviedol minister životného prostrediaTomáš Taraba.
Bezpečné odvádzanie odpadových vôd
Žiadosti o poskytnutie dotácie na tri vodárenské projekty predložila na ministerstvo Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, ktorá získala nenávratný finančný príspevok. Podľa generálneho riaditeľa Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti Vladimíra Svrbického sa realizáciou troch vodárenských projektov – aglomeráciách Nová Baňa: Brehy, Hliník nad Hronom: Dolná Ždaňa a Diviaky nad Nitricou: Diviacka Nová Ves a Diviaky nad Nitricou, vyrieši systémové a bezpečné odvádzanie komunálnych odpadových vôd a rovnako sa zabezpečí ich čistenie prostredníctvom novovybudovaných či modernizovaných čistiarní odpadových vôd.
„Obzvlášť takmer 3 600 obyvateľov v aglomerácii Diviacka Nová Ves a Diviaky nad Nitricou v okrese Prievidza už nebude odkázaných na individuálne žumpy a septiky, ktoré predstavujú riziko znečistenia podzemných vôd, ale budú odvádzané a spracované v modernej čistiarni odpadových vôd,“ dodal Svrbický.
Aglomerácia Nová Baňa
Envirorezort pod Tomášom Tarabom poskytol z Programu Slovensko viac ako 21 miliónov eur na vybudovanie vyše 32 kilometrov kanalizačného potrubia a novej čistiarne odpadových vôd pre obce Diviacka Nová Ves a Diviaky nad Nitricou v okrese Prievidza, vďaka čomu bude do konca apríla 2029 pripojených na kanalizáciu takmer 3 600 obyvateľov obcí.
Viac ako 7,6 milióna eur poputuje pre aglomeráciu Nová Baňa, v rámci ktorej budú pripojení na kanalizáciu obyvatelia mesta Nová Baňa a obce Brehy. Vďaka projektu sa vybuduje 11,6 kilometra stokovej siete.
Modernizácia kanalizačnej siete
Po ukončení projektu tak k súčasným obyvateľom Novej Bane napojeným na verejnú kanalizáciu, pribudne ďalších 1 283 obyvateľov. Odpadové vody budú odvádzané a čistené v ČOV Nová Baňa a ČOV Brehy. Projekt by mal byť ukončený do augusta 2028.
V rámci aglomerácie Dolná Ždaňa bude vybudovaných alebo zmodernizovaných viac ako 5 kilometrov kanalizačnej siete a pribudne aj nová, moderná čistiareň odpadových vôd. Vďaka nenávratnému finančnému príspevku z Programu Slovensko za takmer 5 miliónov eur tak bude do polovice roku 2029 napojených na kanalizáciu všetkých 638 obyvateľov obce.