PPA začne vyplácať preddavky, agrosektor podporí až 300 miliónmi eur

Výška preddavkov v priamych podporách je pre prvý pilier 70 percent a pre druhý pilier 80 percent.
Slávka Ambrová
Redaktorka regionálnej redakcie
PPA: Sídlo platobnej agentúry
Sídlo Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) v Bratislave. Bratislava, 22. január 2025. Foto: archívne, SITA/Milan Illík
Počas novembra vyplatí Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) do agrosektoru ďalších 300 miliónov eur. PPA spoločne s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR tak plní nastavený harmonogram a pristúpila k vyplácaniu preddavkov v Kampani 2025.

Výška preddavkov

Odbor komunikácie ministerstva uviedol, že prijímateľom budú preddavky vyplácané v priebehu novembra, od decembra začne PPA s vydávaním rozhodnutí v Kampani 2025. PPA začala na základe poslednej tzv. krížovej kontroly s vyplácaním preddavkov pre jednotné žiadosti v Kampani 2025.

Výška preddavkov v priamych podporách je pre prvý pilier 70 percent a pre druhý pilier 80 percent. Spolu tak v prvom pilieri môžu žiadatelia očakávať vyše 220 miliónov eur v preddavkoch, v druhom pilieri 80,5 milióna eur. V intervencii Základná podpora príjmu v záujme udržateľnosti (BISS) si takmer 14-tisíc žiadateľov prerozdelí sumu viac ako 106-tisíc eur.

Posledný termín vyplatenia

V prípadoch, kde nie je ukončené spracovanie žiadosti, najmä pokiaľ ide o oprávnenosť prijímateľa na platby, preddavky nebudú poskytnuté. Preddavok vo výške 50 percent dostanú aj tento rok subjekty, ktoré sú v procese kontroly. V novembri nebudú vyplácané preddavky pre intervencie, v ktorých ešte prebieha retenčné obdobie či záväzok dokladovania presahuje kalendárny rok.

Na všetky ostatné intervencie budú poskytnuté preddavky. Legislatíva stanovuje posledný termín vyplatenia priamych podpôr bez udelenia sankcie zo strany Európskej komisie na 30. jún ďalšieho kalendárneho roka. V prípade Kampane 2025 je to teda 30. júna 2026.

