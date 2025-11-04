PPA začne vyplácať preddavky, agrosektor podporí až 300 miliónmi eur

Počas novembra vyplatí Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) do agrosektoru ďalších 300 miliónov eur. PPA spoločne s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR tak plní nastavený harmonogram a pristúpila k vyplácaniu preddavkov v Kampani 2025.
Výška preddavkov
Odbor komunikácie ministerstva uviedol, že prijímateľom budú preddavky vyplácané v priebehu novembra, od decembra začne PPA s vydávaním rozhodnutí v Kampani 2025. PPA začala na základe poslednej tzv. krížovej kontroly s vyplácaním preddavkov pre jednotné žiadosti v Kampani 2025.
Vila Amonra v Limbachu podľa SaS nemala ani jediného hosťa, získala však takmer 200-tisíc eur z PPA - VIDEO
Výška preddavkov v priamych podporách je pre prvý pilier 70 percent a pre druhý pilier 80 percent. Spolu tak v prvom pilieri môžu žiadatelia očakávať vyše 220 miliónov eur v preddavkoch, v druhom pilieri 80,5 milióna eur. V intervencii Základná podpora príjmu v záujme udržateľnosti (BISS) si takmer 14-tisíc žiadateľov prerozdelí sumu viac ako 106-tisíc eur.
Posledný termín vyplatenia
V prípadoch, kde nie je ukončené spracovanie žiadosti, najmä pokiaľ ide o oprávnenosť prijímateľa na platby, preddavky nebudú poskytnuté. Preddavok vo výške 50 percent dostanú aj tento rok subjekty, ktoré sú v procese kontroly. V novembri nebudú vyplácané preddavky pre intervencie, v ktorých ešte prebieha retenčné obdobie či záväzok dokladovania presahuje kalendárny rok.
Pôdohospodárska platobná agentúra predlžuje termín pre podanie žiadosti o finančný príspevok
Na všetky ostatné intervencie budú poskytnuté preddavky. Legislatíva stanovuje posledný termín vyplatenia priamych podpôr bez udelenia sankcie zo strany Európskej komisie na 30. jún ďalšieho kalendárneho roka. V prípade Kampane 2025 je to teda 30. júna 2026.