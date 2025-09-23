Program rozvoja vidieka bude čoskoro končiť, PPA upozorňuje na blížiace sa termíny

Program rozvoja vidieka 2014 – 2022 sa blíži ku koncu. Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) upozorňuje prijímateľov finančných prostriedkov zo spomínaného programu, ktorého implementácia sa končí 31.12. 2025, na blížiace sa termíny podávania záverečných žiadostí o platbu. Okrem administratívy sa musia prijímatelia pripraviť aj na možnosť návštevy kontrolórov.
„Aby sme do konca roka 2025 mohli úspešne vyčerpať čo najviac finančných prostriedkov z končiaceho sa Programu rozvoja vidieka 2014 – 2022, musia o ne prijímatelia požiadať. Bez predloženia žiadosti o platbu v termíne, nebude možné vyplatiť finančné prostriedky. Termíny podania záverečných žiadostí o platbu sa nebudú za žiadnych okolností predlžovať,“ upozornil generálny riaditeľ PPA Marek Čepko.
Pôdohospodárska platobná agentúra odporúča prijímateľom mať pri kontrole na mieste pripravené všetky doklady a podklady, ktoré boli vyžiadané, zabezpečiť prítomnosť oprávnenej osoby a ľahkú prístupnosť predmetu projektu.
„Okrem administrovania samotných žiadostí o platbu, nás čakajú ešte stovky kontrol priamo na mieste u prijímateľov. Iba vďaka pripravenosti prijímateľov prispejeme k rýchlejšiemu vyplateniu finančných prostriedkov,“ uzavrel Marek Čepko.