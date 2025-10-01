Pôdohospodárska platobná agentúra predlžuje termín pre podanie žiadosti o finančný príspevok

Agentúra tak vychádza v ústrety žiadateľom aj požiadavkám Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.
Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) so súhlasom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR predlžuje termín pre podanie žiadosti o finančné príspevky na komerčné poistné schémy pre poistné schémy v poľnohospodárstve.

Agentúra tak vychádza v ústrety žiadateľom aj požiadavkám Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory. Pôdohospodárska platobná agentúra predlžuje termín podávania žiadostí vo výzve číslo 1/SP/2025, ktorá je prvou z výziev nového Programu Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023 – 2027.

Žiadosť o finančné príspevky na komerčné poistné pre poistné schémy v poľnohospodárstve tak budú môcť poľnohospodári podať v novom informačnom systéme až do 31. októbra 2025.

„Predĺžením termínu reagujeme na základe viacerých požiadaviek odbornej verejnosti. Cieľom Pôdohospodárskej platobnej agentúry je vyjsť žiadateľom v ústrety a alokovanú čiastku prerozdeliť. Posledné roky bola podpora poistného v inej schéme, v inom informačnom systéme a rozumieme, že prechod na nový informačný systém môže byť pre niektorých žiadateľov náročný,“ zhrnul generálny riaditeľ PPA Marek Čepko.

