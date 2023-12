Poslanci posunuli do druhého čítania dve novely zákonov z dielne envirorezortu, rokovať budú v skrátenom legislatívnom konaní

Poslanci parlamentu posunuli do druhého čítania vládnu novelu zákona o vodách a novelu zákona o priestupkoch. O zmenách bude Národná rada SR zároveň rokovať v skrátenom legislatívnom konaní.

Predĺžená lehota

Schválením novely vodného zákona by sa mala predĺžiť lehota pre vlastníkov malých čistiarní odpadových vôd.

Návrh do parlamentu predložil minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS).

„Vo vodnom zákone boli ustanovené nové povinnosti pre vlastníkov čistiarní odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov (ďalej len „malá ČOV“). Vzhľadom na náročnosť zosúladenia existujúceho stavu malých ČOV s prijatou právnou úpravou a povinnosťami z toho vyplývajúcimi pre vlastníkov malých ČOV, je potrebné primerane predĺžiť lehotu,“ približuje schválený materiál.

Lehota, v rámci ktorej môžu vlastníci malých ČOV požiadať orgán štátnej vodnej správy o zosúladenie povolenia na osobitné užívanie vôd na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd alebo do podzemných vôd, by sa mala predĺžiť do konca roka 2028.

Rozpor so zákonom

Nepredĺženie lehoty by podľa ministerstva viedlo k nemožnosti prevádzkovať predmetné ČOV, ktoré majú v súčasnosti platné povolenia vydané na šesť alebo desať rokov, podľa predpisov platných do 15. novembra 2022.

„V prípade, že by vlastníci prevádzkovali ČOV do 50 ekvivalentných obyvateľov konali by v rozpore so zákonom, čo by malo za následok uloženie sankcie za porušenie zákona,“ tvrdí predkladateľ.

Skrátené legislatívne konanie

Do ďalšieho legislatívneho procesu parlament posunul aj vládnu novelu zákona o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže. Aj o nej budú poslanci rokovať v skrátenom legislatívnom konaní.

Z novely zákona vyplýva, že ak štát zabezpečí sanáciu environmentálnej záťaže, ktorá sa nachádza na neštátnom pozemku, nebude už požadovať od vlastníka preplatenie nákladov. Do parlamentu ju opäť predložil minister Taraba.

Neoprávnené čerpanie verejných zdrojov

Dôvodom vypracovania novely bolo podľa ministerstva riziko možného neoprávneného čerpania verejných zdrojov, konkrétne fondov Európskej únie, keďže pri aplikácii uvedených ustanovení zákona by mohlo ísť o duplicitné finančné plnenie v prospech SR, teda Environmentálneho fondu.

„Slovenskej republike by tak vznikla povinnosť vrátiť poskytnuté finančné prostriedky z fondov Európske únie a prípadné súvisiace penále,“ vysvetlil envirorezort.