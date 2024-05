Chata pod Rysmi sa bude pýšiť ekologickými toaletami, s ich výstavbou plánujú začať tento rok

Turistický klub Hikemates chce s výstavbou ekologických toaliet pri Chate pod Rysmi vo Vysokých Tatrách začať ešte v tomto roku. Ich dizajn je už známy, vzišiel z architektonickej súťaže.

Podľa Patrika Pajtu z najväčšieho turistického klubu na Slovensku zatiaľ čakajú na projektovú dokumentáciu a vybavujú povolenia na príslušných úradoch. Ako dodal, zároveň pracujú na získaní finančných prostriedkov, ktoré pokryjú výstavbu.

Fungujú na princípe kompostéra

Chata pod Rysmi je najvyššie položenou chatou a patrí medzi najnavštevovanejšie, počas sezóny ju navštívi desaťtisíce turistov. Ekologické toalety fungujú na princípe kompostéra, čo významne prispeje k zníženiu negatívneho vplyvu turizmu.

„Projekt nových ekologických záchodov vítame, horské prostredie potrebuje nejaké riešenie a aj z tohto dôvodu sme sa rozhodli na projekte spolupracovať. Ideálom by však bolo, keby si každý z hôr odniesol všetko, čo tam priniesol. Okrem toho, že to nevyzerá esteticky, má to aj výrazný negatívny dopad na samotnú prírodu,“ poznamenal Peter Spitzkopf z oddelenia prác celospoločenského významu Správy TANAP-u.

Na projekte sa okrem nej podieľa aj Klub slovenských turistov (KST) a Slovenský horolezecký spolok JAMES.

Nové ekologického toalety, ktoré postavia turisti pri spomínanej chate, sú pilotným projektom. O ich vzhľade rozhodla v rámci architektonickej súťaže porota zložená zo skúsených architektov, odborníkov na modulárny dizajn, projektových manažérov zo spoločnosti Corwin a špecialistov zo Správy TANAP-u.

Zvládnu extrémne podmienky

„Hlavným cieľom architektonickej súťaže bolo získať dizajn, ktorý citlivo zapadne do okolitej prírody a zároveň poskytne funkčné a odolné riešenie, ktoré zvládne extrémne podmienky, ktoré panujú vo vysokej nadmorskej výške, v ktorej sa nachádza Chata pod Rysmi,” priblížil rozvojový manažér Matej Ďurnek zo spoločnosti, ktorá zastrešila architektonickú súťaž a projektovú dokumentáciu toaliet.

Kľúčová je pritom najmä ochrana prírody, ekonomickosť dizajnu a minimálny zásah do prostredia národného parku.

Turistický klub Hikemates v rámci projektu verejných ekologických toaliet zabezpečí spolu so spomínanou spoločnosťou a ateliérom, ktorý pripravil víťazný návrh, projektovú dokumentáciu pre generický dizajn.

„Tú potom zadarmo odovzdá správam národných parkov, správam miest a obcí v podhorských oblastiach a organizáciám, ktoré budú mať záujem postaviť verejné toalety aj v ďalších lokalitách, kde je to potrebné,“ vysvetlil Mikuláš Virág z klubu Hikemates.