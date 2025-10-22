Poľnohospodárske dotácie nechcú len podvodníci na Slovensku, Gréckom otriasol miliónový škandál

Poľnohospodárske dotácie nie sú lákavé pre podvodníkov iba na Slovensku. V Grécku polícia v stredu zatkla 37 ľudí. Išlo o rozsiahlu operáciu, ktorá súvisela so škandálom s poľnohospodárskymi dotáciami EÚ v hodnote niekoľkých miliónov. Policajti vykonali zatýkania v širšej oblasti Atén, Solúna, na ostrove Kréta a v ďalších oblastiach.
Rozsiahle podvody
Odhaduje sa, že podvod stál skutočných farmárov ročne na dotáciách 70 miliónov eur. Prípad vyvolal veľký tlak na konzervatívneho premiéra Kyriakosa Mitsotakisa. Najmä vzhľadom na desaťročia trvajúci politický vplyv jeho rodiny na Kréte, kam smerovala väčšina údajne podvodných dotácií.
Policajná akcia nasledovala po razii agentúry Európskej únie pre boj proti podvodom OLAF 13. októbra v kanceláriách OPEKEPE, gréckej štátnej agentúry dohliadajúcej na vyplácanie podporných fondov EÚ poľnohospodárom. Úrad Európskej prokuratúry (EPPO) vo vyhlásení v stredu uviedol, že podozriví boli údajne „zapojení do rozsiahlych podvodov s financovaním poľnohospodárstva a prania špinavých peňazí“.
„Vyšetrovanie odhalilo, že skupina pravdepodobne pôsobí v celom Grécku minimálne od roku 2018 s jasnou hierarchickou štruktúrou, odlišnými úlohami a nepretržitou aktivitou až dodnes,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Zneužívanie financií
Vyšetrovanie EÚ odhalilo rozsiahle zneužívanie finančných prostriedkov poskytovaných organizáciou OPEKEPE, ktorá podľa vlády vypláca ročne viac ako tri miliardy eur, najmä vo forme dotácií pre 680 000 poľnohospodárov. Medzi vyšetrovanými prípadmi sú pastviny deklarované na archeologických náleziskách, olivovníky na vojenskom letisku a banánové plantáže na vrchu Olymp. EPPO uviedla, že vyšetrovatelia pôvodne identifikovali 324 príjemcov dotácií.
„Z nich je do tohto prípadu zapojených 42 a sú považovaní za súčasných členov organizovanej zločineckej skupiny,“ dodali. Straty pre rozpočet EÚ sa odhadujú vo výške viac ako 19,6 milióna eur. Mitsotakis, ktorý je v súvislosti s touto aférou pod tlakom, sľúbil, že uväzní zodpovedných „zlodejov“ a získa späť finančné prostriedky.
Premiér neustúpi
„Je jasné, že išlo o trestné vyšetrovanie, ktoré zneužívalo zlyhanie štátu na nárokovanie peňazí, na ktoré nemalo nárok,“ povedal v stredu pre rozhlasovú stanicu Skai. Varoval, že ak sa škandál nevyrieši, mohol by spochybniť budúce fondy EÚ pre grécky primárny sektor. Štátni audítori už zabavili 22 miliónov eur z viac ako 1 000 daňových účtov.
„Nech už budú politické náklady akékoľvek, neustúpim,“ povedal premiér. Európski prokurátori tvrdia, že podozriví, z ktorých väčšina zrejme nemá žiadnu skutočnú súvislosť s poľnohospodárstvom, „údajne nafukovali počty hospodárskych zvierat, aby zvýšili svoje nároky na dotácie“.
„Aby podozriví zakryli nezákonný pôvod výnosov, pravdepodobne vystavili fiktívne faktúry, previedli finančné prostriedky cez viacero bankových účtov a zmiešali ich s legitímnymi príjmami,“ uvádza sa vo vyhlásení EPPO. Podvody sa mali začať po tom, čo Spoločná poľnohospodárska politika EÚ v roku 2014 presunula dotácie z hospodárskych zvierat na pôdu.
Vláda nemá čo skrývať
Vzhľadom na žalostne neúplný kataster nehnuteľností v tom čase bolo vlastníctvo vo veľkej časti Grécka nejasné. Farmári preto mohli nahlásiť pôdu vlastnenú inde v krajine, aby si mohli nárokovať podiel na dotáciách. Do akcie sa zapojili aj ľudia, ktorí nie sú farmármi a majú politické konexie, ktorých lákala vyhliadka na ľahké peniaze, tvrdia vyšetrovatelia.
Hlavná európska prokurátorka Laura Kövesi počas návštevy Atén tento mesiac vyhlásila, že agentúra OPEKEPE sa stala „skratkou pre korupciu, protekcionárstvo a klientelizmus“. Podľa OPEKEPE približne 80 percent celkových dotácií poskytnutých v rokoch 2017 až 2020 na pasienky skončilo na Kréte. Mitsotakis zdôraznil, že podvod, ktorý grécke úrady odhadujú na najmenej 23 miliónov eur, sa začal v roku 2016, ešte predtým, ako sa v roku 2019 dostal k moci. „Vláda nemá čo skrývať ani sa čoho báť,“ povedal minulý mesiac.