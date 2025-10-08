Pílenie rizikových stromov uzavrelo v Slovenskom raji aj dve rokliny, obmedzenie je dočasné - FOTO

V Slovenskom raji sú od stredajšieho dňa dočasne uzavreté dve rokliny, Veľký a Malý Kyseľ. Obmedzenie platí do piatku. Ako ďalej informovala Správa Národného parku Slovenský raj, dôvodom je pílenie poškodených a rizikových stromov. Ferrata Horskej záchrannej služby Kyseľ však ostáva naďalej otvorená.
Ferrata Horskej záchrannej služby Kyseľ však ostáva naďalej otvorená.
