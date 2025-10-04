Ferratu na Martinské hole obnovia, financovať ju bude Oblastná organizácia cestovného ruchu Turiec - FOTO

Ferrata na Martinské hole bola počas povodní vážne poškodená. Mesto Martin okamžite pomohlo priamo v teréne a sprostredkovalo nevyhnutný materiál.
Celkovú opravu nie je možné financovať priamo z mestského rozpočtu, keďže by išlo o investíciu do cudzieho majetku, ktorý obec nevyužíva na plnenie svojich úloh. Rekonštrukciu preto bude financovať Oblastná organizácia cestovného ruchu Turiec s investíciou vo výške 20 000 eur. Informovala o tom hovorkyňa mesta Martin Zuzana Jenigár.
Poškodenie spôsobili povodne
Ferrata na Martinské hole, jedna z najvýznamnejších turistických atrakcií regiónu, bola počas nedávnych povodní vážne poškodená. Mesto Martin bezprostredne po udalosti zasiahlo – zástupcovia mesta boli priamo na mieste, pomáhali pri zabezpečení prístupovej cesty a zdarma sprostredkovali spevňujúci materiál.
Zástupcovia mesta tiež hľadali zákonné možnosti ako ferrate pomôcť aj prostredníctvom rokovaní s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Turiec. Na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva padol návrh na priamu finančnú pomoc zo strany mesta.
Hneď v diskusii však bolo jasne vysvetlené, že takýto postup nie je možný, pretože mesto zo zákona nemôže financovať opravy cudzieho majetku, ak ho nevyužíva na plnenie svojich úloh.
Z tohto dôvodu sa pokračovalo v rokovaniach s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Turiec, ktorej kompetenciou je podpora a obnova turistickej infraštruktúry. Na základe dohody bude obnova ferraty financovaná prostredníctvom tejto organizácie vo výške 20 000 eur.
Dobrovoľníci majú v meste plnú podporu
„Naším záväzkom je konať zákonne a zabezpečiť rýchlu a transparentnú obnovu ferraty. Od prvého dňa sme boli prítomní v teréne a pomáhali tam, kde to bolo potrebné. Mrzí ma, že sa v tejto súvislosti opäť objavujú populistické a zavádzajúce tvrdenia či snahy presadiť nezákonné postupy, ktoré by v konečnom dôsledku poškodili mesto aj jeho obyvateľov. My sme sa rozhodli ísť cestou konštruktívnej spolupráce a konkrétnych krokov,“ uviedol primátor mesta Martin Ján Danko.
Dobrovoľníci, ktorí sa dlhé roky starajú o ferratu, majú v meste plnú podporu a rešpekt. Ich nasadenie, vynaložený čas aj vlastné prostriedky si mesto nesmierne cení a garantuje pomoc vždy, keď to bude potrebné.