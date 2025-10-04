Dva turistické chodníky v Slovenskom raji uzatvoria, dôvodom je pílenie rizikových stromov

Pôjde o krátkodobú uzáveru.
Mária Frisová
Redaktorka regionálnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Turistika, turista
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Spišská Nová Ves Turistika a voľný čas Iné správy z lokality Spišská Nová Ves

V Národnom parku Slovenský raj budú v budúcom týždni krátkodobo uzavreté dva turistické chodníky. Pôjde o modro značený chodník cez kaňon Prielom Hornádu v úseku Lesnica – Letanovský Mlyn – Kláštorská roklina, a tiež zelený turistický chodník Predný Hýľ – Berezinec.

Kým prvý bude uzavretý v pondelok a utorok, druhý spomínaný v utorok a stredu. Informovala o tom správa národného parku na svojej internetovej stránke. Dôvodom obmedzenia je pílenie poškodených, rizikových a spadnutých stromov.

Firmy a inštitúcie: Národný park Slovenský raj
Okruhy tém: Slovenský raj Turistické chodníky Uzávierka
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk