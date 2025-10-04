Dva turistické chodníky v Slovenskom raji uzatvoria, dôvodom je pílenie rizikových stromov

V Národnom parku Slovenský raj budú v budúcom týždni krátkodobo uzavreté dva turistické chodníky. Pôjde o modro značený chodník cez kaňon Prielom Hornádu v úseku Lesnica – Letanovský Mlyn – Kláštorská roklina, a tiež zelený turistický chodník Predný Hýľ – Berezinec.
Kým prvý bude uzavretý v pondelok a utorok, druhý spomínaný v utorok a stredu. Informovala o tom správa národného parku na svojej internetovej stránke. Dôvodom obmedzenia je pílenie poškodených, rizikových a spadnutých stromov.