Odchádzam s dobrým pocitom, tvrdí bývalý riaditeľ Pieninského národného parku Kĺč

Bývalý riaditeľ Pieninského národného parku (PIENAP)Vladimír Kĺč odišiel zo svojej funkcie s dobrým pocitom, že zanecháva fungujúcu organizáciu. Uviedol to vo svojom príspevku na sociálnej sieti, v ktorom pripomenul v súčasnosti rozbehnuté projekty v národnom parku. Verí tiež, že nový riaditeľ ich dotiahne do konca. Tvrdí, že aj po odvolaní z funkcie pokračuje v prírode i s prírodou ďalej.
Od 5. novembra vedie dočasne PIENAP riaditeľ Národného parku Slovenský krasMartin Golian, do funkcie ho po odvolaní Kĺča poveril minister životného prostredia Tomáš Taraba.
Rozbehnuté projekty
V statuse na svojom profile na sociálnej sieti Kĺč uviedol, že v Správe PIENAP-u pracoval od novembra 2002 a práca bola pre neho zároveň koníčkom. Poďakoval sa tiež všetkým pracovníkom správy národného parku za doteraz vykonanú prácu v prospech ochrany prírody, ako aj kolegom a spolupracujúcim z ďalších inštitúcií či mimovládnych organizácií.
„Správu zanechávam v dobrej finančnej kondícii, s výborným kolektívom. Správa má rozbehnuté projekty, ktoré zabezpečujú jej financovanie,“ uviedol Kĺč, ktorý park viedol od roku 2011. Pripomenul, že v národnom parku začali s rekonštrukciu Autokempingu Správy PIENAP-u.
„Do konca roka 2025 by mala byť na kempe ukončená rekonštrukcia spŕch a toaliet. Pod mojim vedením by bola vybudovaná nová recepcia Autokempingu, ktorá má schválenú projektovú dokumentáciu, teda je možná jej okamžitá realizácia,“ poznamenal.
Správe národného parku sa tiež podľa jeho slov podarilo ukončiť proces verejného obstarávania pre dodávateľa rekonštrukčných prác pre objekt v Červenom Kláštore, Dom prírody, v hodnote približne 800-tisíc eur.
„Aktuálne je v príprave realizácia projektovej dokumentácie pre objekt v Červenom Kláštore, pôjde o nové infocentrum v objekte bývalej budovy Slovenskej pošty. Máme rozbehnutú výstavbu rehabilitačnej stanice s rozlietavacou voliérou pre dravce a stanicou pre záchranu nášho vzácneho motýľa jasoňa červenookého,“ priblížil.
Náročná úloha
V súvislosti s vedením národného parku pripomenul organizáciu viacero úspešných medzinárodných konferencií, environmentálnych akcií, a úspešnú spoluprácu so zahraničnými ochranárskymi organizáciami.
„Verím, že nový riaditeľ Správy PIENAP-u využije svoje kontakty na vedenie ministerstva životného prostredia, ktoré schvaľuje všetky aktivity nad 10-tisíc eur, a tak tieto veci umožní realizovať čím skôr. Verím, že ak riaditeľ bude postupovať čestne a svedomito, dotiahne tieto rozbehnuté veci do úspešného konca,“ skonštatoval s tým, že to bude v prospech národného parku, obyvateľov daného územia, návštevníkov a mnohých tam pôsobiacich subjektov. „Neodchádzam zo Správy PIENAP-u, ako by si možno niekto myslel, zo zlatým padákom, neodchádzam so zlosťou ani zatrpknutosťou, či nenávisťou. Odchádzam s dobrým pocitom, že tu zanechávam fungujúcu organizáciu,“ dodal.
Kĺč je rád, že sa za jeho vedenia podarilo prejsť reformou národných parkov, za čo sa poďakoval aj všetkým odvolaným riaditeľom národných parkov.
„Úloha to bola náročná. Ďakujem aj mnohým ich kolegom, ale aj zamestnancom na ministerstve životného prostredia. A tiež ďakujem aj súčasnému vedeniu ministerstva, ktoré, aj napriek mnohým zlým rozhodnutiam, tiež prispelo k rozvoju nášho územia a Správy PIENAP-u,“ dodal bývalý riaditeľ národného parku, ktorý v pondelok potvrdil, že dôvody svojho odvolania nepozná. „Je jasné, že nie všetci s nami a s našou prácou boli spokojní, hlavne keď nemohli realizovať svoje, pre prírodu deštrukčné plány. Oni sa časom prejavia a s nimi aj niektoré dôvody môjho odvolania a odchodu,“ poznamenal.