Taraba odvolal šéfa PIENAP-u, národný park dočasne povedie Golian zo Slovenského krasu

Pieninský národný park (PIENAP) dočasne povedie riaditeľ Národného parku Slovenský kras Martin Golian. Do funkcie ho poveril minister životného prostrediaTomáš Taraba po tom, ako bol z tejto funkcie odvolaný doterajší riaditeľ správy rozlohou najmenšieho národného parku Vladimír Kĺč.
Ten dôvod svojho odvolania nepozná. Informoval o tom v pondelok Denník N. Podľa odboru komunikácie envirorezortu bude jednou z najdôležitejších výziev Goliana hospodársky audit a optimalizácia procesov v rámci Správy PIENAP-u.
Kiča kritizuje Tarabov návrh na čistenie envirozáťaží v areáli Istrochemu, prišiel s ním po stretnutí s Babišom - VIDEO
Martin Golian vyštudoval systémovú ekológiu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, neskôr pokračoval na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, kde úspešne absolvoval štúdium environmentálneho manažmentu.
Tarabov zámer nevyšiel, zmeny v Environmentálnom fonde neschválili v plánovanom zrýchlenom konaní
Svoje pracovné a odborné zručnosti rozvíjal od roku 2013 na Okresnom úrade v Rožňave na odbore starostlivosti o životné prostredie. Ako ďalej v minulosti informovalo ministerstvo životného prostredia, disponuje viacerými osvedčeniami na vykonávanie štátnej správy starostlivosti o životné prostredie na úseku ochrany prírody a krajiny, a rovnako aj na úseku odpadového hospodárstva.