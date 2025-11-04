Taraba odvolal šéfa PIENAP-u, národný park dočasne povedie Golian zo Slovenského krasu

Odvolaný riaditeľ národného parku dôvod svojho odvolania nepozná.
Tomáš Taraba
Minister životného prostredia Tomáš Taraba. Foto: archívne, SITA/Milan Illík
Pieninský národný park (PIENAP) dočasne povedie riaditeľ Národného parku Slovenský kras Martin Golian. Do funkcie ho poveril minister životného prostrediaTomáš Taraba po tom, ako bol z tejto funkcie odvolaný doterajší riaditeľ správy rozlohou najmenšieho národného parku Vladimír Kĺč.

Ten dôvod svojho odvolania nepozná. Informoval o tom v pondelok Denník N. Podľa odboru komunikácie envirorezortu bude jednou z najdôležitejších výziev Goliana hospodársky audit a optimalizácia procesov v rámci Správy PIENAP-u.

Martin Golian vyštudoval systémovú ekológiu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, neskôr pokračoval na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, kde úspešne absolvoval štúdium environmentálneho manažmentu.

Svoje pracovné a odborné zručnosti rozvíjal od roku 2013 na Okresnom úrade v Rožňave na odbore starostlivosti o životné prostredie. Ako ďalej v minulosti informovalo ministerstvo životného prostredia, disponuje viacerými osvedčeniami na vykonávanie štátnej správy starostlivosti o životné prostredie na úseku ochrany prírody a krajiny, a rovnako aj na úseku odpadového hospodárstva.

