Kiča kritizuje Tarabov návrh na čistenie envirozáťaží v areáli Istrochemu, prišiel s ním po stretnutí s Babišom - VIDEO

Pár dní po stretnutí s pravdepodobným budúcim českým premiérom Andrejom Babišom minister životného prostredia Tomáš Taraba (nom. SNS) navrhuje, aby rezort čistil environmentálne záťaže v areáli Istrochemu spadajúceho do Babišovho impéria. Poukázal na to v stredu bývalý štátny tajomník envirorezortu Michal Kiča zo strany Demokrati.
Upozorňuje na to, že vo výsledku tak Taraba môže pomôcť zhodnotiť tieto pozemky o desiatky až stovky miliónov eur. Minister konkrétne navrhuje, aby štát z eurofonodov zaplatil sanáciu štyroch envirozáťaží v lokalite bratislavského Istrochemu. Tri patria do impéria Andreja Babiša a štvrtá je prepojená s Pentou. V minulosti sa odhadovali náklady na ich sanáciu na približne 360 mil. eur.
„Z Tarabovho návrhu vyplýva, že zodpovednosť za ich odstránenie má prevziať Ministerstvo životného prostredia SR. Ide o lukratívne pozemky v Bratislave s veľkým potenciálom na developing, ktorých hodnota raketovo stúpne po vyčistení od envirozáťaží,” vysvetľuje Kiča.
Obrovský škandál
Zároveň pripomenul, že hneď prvý Tarabov zákon po nástupe do funkcie zrušil mechanizmus, aby sa súkromný vlastník podieľal na nákladoch sanácie envirozáťaže a platil štátu sumu, o ktorú stúpne hodnota pozemkov. V dôsledku jeho rozhodnutí tak štát zaplatí desiatky až stovky miliónov eur a zhodnotí tým pozemky jednému z najbohatších ľudí v strednej Európe.
„Z nevyužívaného priemyselného areálu sa tak obratom stane, za peniaze občanov, lokalita so stámiliónovou hodnotou a vlastníkov pozemkov to nebude stáť nič. Na Slovensku je približne 2 000 envirozáťaži s nákladmi viac ako dve miliardy eur na sanácie, ale Taraba si vybral pár dní po stretnutí s Babišom práve tieto. Považujeme to za obrovský škandál,” zdôraznil enviroexpert Demokratov.
Výzva Tarabovi
Dodal, že ak by Tarabom zrušený mechanizmus platil, na nákladoch by sa podieľali aj vlastníci, ktorým stúpne hodnota pozemkov a takto získané prostriedky by sa dali využiť na sanáciu aj iných lokalít.
„Vyzývame Tarabu, aby zverejnil, či s Babišom rokoval aj o tomto svojom rozhodnutí a aby opäť zaviedol mechanizmus, aby sa takýto extrémne bohatí ľudia podieľali na nákladoch sanácie. Inak bude jeho fotka z víkendu asi najdrahšou v dejinách Slovenska. Taraba len opäť potvrdzuje, že sa stará len o záujmy oligarchov a neváha im prihrať stovky miliónov eur z verejných prostriedkov,” uzavrel Kiča.