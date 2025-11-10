Odborná príprava pre projektantov pozemkových úprav sa po viac ako 20 rokoch opäť rozbieha - FOTO

Odbornú prípravu pre projektantov pozemkových úprav v pondelok na pôde Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR v Bratislave otvoril minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč.
Vzdelávací program
Podľa rezortu pôdohospodárstva ide o významný krok, pretože odborné vzdelávanie v tejto oblasti sa na Slovensku uskutočňuje po viac ako dvoch desaťročiach. Ministerstvo pôdohospodárstva poverilo Komoru pozemkových úprav SR organizáciou tohto vzdelávacieho programu, ktorý umožní záujemcom získať oprávnenie na projektovanie pozemkových úprav.
Cieľom kurzu je pripraviť kvalifikovaných odborníkov schopných reagovať na aktuálne potreby pôdohospodárskeho sektora, vidieckych oblastí aj samospráv.
„Pozemkové úpravy sú jedným zo základných nástrojov racionálneho usporiadania krajiny a efektívneho využívania poľnohospodárskej pôdy. Aby sa tento proces mohol posunúť dopredu, potrebujeme kvalifikovaných odborníkov s aktuálnymi znalosťami. Som preto rád, že po dlhých rokoch sa podarilo obnoviť systém prípravy a skúšok projektantov,“ uviedol minister Richard Takáč.
Odborná príprava
Pozemkové úpravy majú zásadný význam nielen pre samotné poľnohospodárstvo, ale aj pre rozvoj vidieka a krajiny. Umožňujú spriehľadniť vlastnícke vzťahy, zlepšiť prístup k pôde, zefektívniť hospodárenie, zlepšiť infraštruktúru a podporiť environmentálne opatrenia. Ich dlhodobým cieľom je vytvárať vyvážený priestor, v ktorom sa zladí hospodárska, ekologická aj spoločenská funkcia územia.
Po absolvovaní odbornej prípravy budú môcť účastníci vykonať skúšku pred komisiou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorej úspešné zvládnutie je podmienkou na získanie oprávnenia projektanta pozemkových úprav. Predpokladaný termín skúšok je február 2026.