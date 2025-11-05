Štátny podnik Lesy SR má opäť nového šéfa, Takáčovo ministerstvo odvolalo Vojtecha Ferencza

Vo funkcii nevydržal ani tri týždne.
Richard Takáč
Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč. Foto: archívne, SITA/Milan Illík
V štátnom podniku LESY SR majú znova nového generálneho riaditeľa. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR odvolalo z funkcie generálneho riaditeľa štátneho podniku Vojtecha Ferencza. Ten nevydržal vo funkcii ani tri týždne.

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SRRichard Takáč poveril vedením štátneho podniku Juraja Marka, doterajšieho riaditeľa Odštepného závodu Tribeč, ktorý sa funkcie ujíma stredajším dňom – 5. novembra 2025.

Ministerstvo pôdohospodárstva bližšie nekonkretizovalo dôvody odvolania bývalého šéfa podniku LESY SR a vymenovania nového šéfa.

