Chovateľské podujatie spojilo pod strechu Agrokomplexu viac ako 23-tisíc zvierat, otvoril ho minister Takáč

Slovensko po šestnástich rokoch opäť hostí najväčšie chovateľské podujatie starého kontinentu. Návštevníci v poradí 30. európskej výstavy zvierat si môžu v priestoroch nitrianskeho výstaviska Agrokomplex pozrieť viac ako 23 500 zvierat od 2 500 chovateľov z 23 krajín Európy.
Podujatie v piatok otvoril minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč. Pripomenul, že Slovensko toto podujatie hostí po 16 rokoch, ide podľa jeho slov o výnimočný sviatok chovateľstva, tradície, zodpovednosti a lásky k zvieratám.
Na Slovensku sa podujatie koná po druhýkrát
Európska výstava zvierat je vlajkovou loďou organizácie Entente Européenne (EE) a koná sa v trojročnom cykle. V Nitre sa uskutočňuje už po druhýkrát. Prvý raz Slovensko podujatie hostilo v roku 2009.
Tento ročník má podľa rezortu pôdohospodárstva mimoriadne rozsiahle zastúpenie, návštevníci môžu vidieť takmer desaťtisíc králikov, viac ako šesťtisíc kusov hydiny, päť a pol tisíca holubov, stovky exotických vtákov a morčiat.
„Slovenský zväz chovateľov odvádza obrovský kus práce, nielen pri zachovávaní genofondu a šľachtení plemien, ale aj pri výchove mladých ľudí k zodpovednosti a vzťahu k hodnotám. Chovateľstvo má u nás nielen hospodársky, ale aj sociálny význam,“ doplnil minister.
Dôraz sa kladie na zdravie a welfare zvierat
Výstava kladie vysoký dôraz na zdravie a welfare zvierat. Všetky exponáty prechádzajú veterinárnou kontrolou, pričom sú vyžadované aj potvrdenia a osvedčenia TRACES. Súčasťou podujatia je aj 6. Európska výstava mladých chovateľov, ktorá vytvára priestor pre najmladšiu generáciu nadšencov a odborníkov.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR prevzalo nad výstavou záštitu a podporilo jej organizáciu finančným príspevkom vo výške 100-tisíc eur. Partnerom a hlavným organizátorom podujatia je Slovenský zväz chovateľov v spolupráci s Entente Européenne a výstaviskom Agrokomplex Nitra.