Novela zákona o turistických trasách je zameraná na rozvoj vidieka a rešpektuje vlastnícke práva, tvrdí SaS (video)

Novela zákona o turistických trasách je zameraná na rozvoj vidieka a plne rešpektuje vlastnícke práva, ale aj práva voľného pohybu osôb po krajine. Uviedla to poslankyňa Národnej rady SR Anna Zemanová (SaS) na stredajšej tlačovej besede.

Stav značkovania turistických ciest

„Intenzívne sme rokovali nielen s poslancami, ale aj so zástupcami rezortov, turistov, Horskou záchrannou službou, Asociáciou horských vodcov aj so zástupcami prírodného turizmu. Taktiež sme rokovali s rezortom vnútra, pôdohospodárstva i životného prostredia,“ tvrdí Zemanová.

Česi a Slováci musia byť hrdí na to, aký majú stav značkovania turistických ciest. Myslí si to Eva Škutová z Klubu slovenských turistov.

„Treba si uvedomiť, že nie je novodobým výmyslom chodiť do lesa po nejakých značkovaných chodníkoch. Celých 149 rokov značkovali tieto chodníky turistické spolky. Ešte od Márie Terézie je u nás slobodný prístup do lesa, ale vzhľadom na to, že chceme chrániť prírodu, nechceme, aby nám ľudia behali krížom krážom po lese,“ uviedla Škutová.

Spor s majiteľmi pozemkov

Dodala, že ľudí chcú predovšetkým sústrediť na turistický chodník, ktorý zabezpečí, aby niečo videli a aby ich pohyb bol bezpečný.

„Za posledných 32 rokov sa dostávame do sporu s majiteľmi pozemkov. Pokiaľ ide o nový chodník, od majiteľov si pýtame povolenie. Je problém aj s takými pozemkami, kde turistické chodníky existovali 80 rokov,“ tvrdí Škutová.

Dôležitý produkt cestovného ruchu

Predseda Slovenského cykloklubu Michal Hlatký považuje turistické značenie ako celok aj za dôležitý produkt cestovného ruchu na Slovensku.

„Mnoho destinácií by bez vyznačených turistických trás nemalo turistom čo ponúknuť,“ uviedol Hlatký. Dodal, že značkári sa veľakrát potýkali so základnými problémami, ktoré neboli dlhé roky riešené.

Poslanci Národnej rady SR v utorok 14. februára posunuli do druhého čítania novelu zákona o turistických trasách. Cieľom návrhu je vytvoriť doposiaľ neexistujúci jednotný právny rámec pre problematiku turistických trás a turistického značenia, zaviesť jednotný turistický register a upraviť proces zápisu údajov do tohto registra.

Návrh predložili poslanci SaS

Zároveň sa má zákonom upraviť problematika turistického značenia a za účelom ochrany turistických trás a turistického značenia upraviť priestupky a iné správne delikty na tomto úseku.

Návrh do parlamentu predložili poslanci strany Sloboda a Solidarita (SaS) Anna Zemanová, Ján Benčík, Tomáš Lehotský a Marián Viskupič, poslanci hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti Mária Šofranko a Ján Szőllős a nezaradení poslanci Jaromír Šíbl a Tomáš Šudík.

„Doteraz platná a účinná právna úprava na danom úseku chýbala a problematika turistických trás bola upravená nedostatočne. Návrh zákona podporili podpisom pod petíciou tisíce ľudí online a ďalší prostredníctvom petičných hárkov, čo predstavuje dokopy podporu viac ako osemtisíc občanov,“ uviedli v návrhu predkladatelia.

Zákon o Horskej záchrannej službe

Upraviť by sa mal i zákon o Horskej záchrannej službe v časti týkajúcej sa horských vodcov a horských sprievodcov. Ide o jednoznačné vymedzenie, na akých trasách môžu sprevádzať len horskí sprievodcovia a taktiež to presne určiť v turistickom registri. Ďalej by sa mal upraviť i zákon o vnútrozemskej plavbe.

Správcovi vodného toku by sa tak stanovila povinnosť zabezpečiť vytvorenie, aktualizáciu a publikovanie elektronických máp pre vodné toky, ktoré sú súčasťou vodných turistických trás.